西班牙评级遭降 经济面临巨大危机

焦点：软银接近以30亿美元入股美国初创企业WeWork--CNBC
路透东京/香港2月27日 - 据CNBC周一报导，日本软银集团接近达成向美国办公室分享初创企业WeWork的投资，预计超过30亿美元。目前软银将触角伸到科技和电信之外的领域。
路透马德里4月27日电（记者 Nigel Davies）---西班牙外长Jose Manuel Garcia-Margallo周五称，该国经济面临巨大危机，因失业升至近20年最高位，以及标准普尔将该国评级下调两个级距。
一季度失业率升至24%，是发达国家中失业率最高的国家之一。衰退影响消费者支出，导致零售销售连续第21个月下滑。
“数据对所有人和政府来说都是噩梦......西班牙面临巨大危机。”Garcia-Margallo在接受电台采访时说道。
标准普尔提到，西班牙银行存在坏账上升的风险，呼吁欧洲采取措施提振增长。
西班牙/德国10年期公债利差大涨，随後回落至420个基点附近。
西班牙在三年时间里再度陷入衰退，市场担忧该国无法实现今年的减赤目标，令西班牙陷入欧债危机的中心，该国借贷成本随即上升。
西班牙经济部长Luis de Guindos周五称，复苏和就业增长仍需等两年，并预计2013年和2014年的GDP增速分别为0.2%和1.4%。
De Guindos还表示，明年西班牙将提高增值税和其他间接税，但会试图降低所得税。尽管2010年西班牙提高了增值税，与其他欧洲国家相比，仍处於较低水平。
西班牙政府已经救助了一些风险过大的银行，投资者担忧经济放缓可能导致新一轮贷款违约，进而冲击银行业者。
“局势极具挑战性。我觉得银行还没有被逼上绝路，但是政府必须尽快拿出问题解决方案。”德意志银行经济学家Gilles Moec表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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