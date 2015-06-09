版本:
中国
债券 | 2015年 6月 10日 星期三 04:02 BJT

标题新闻：西班牙经济部官员预计第二季经济成长较首季提速至约1%，全年平均增幅为约3.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐