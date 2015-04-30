版本:
中国
债券 | 2015年 4月 30日 星期四 15:24 BJT

标题新闻：西班牙第一季GDP较前季增长0.9%，为2007年以来最快按季增幅--初步数据

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐