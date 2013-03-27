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债券 | 2013年 3月 27日 星期三 17:13 BJT

西班牙数据：2月零售销售继续快速下滑，物价增速放缓

路透马德里3月27日 - 衡量西班牙经济未来表现的指标--西班牙零售销售在2月继续快速下滑，3月物价增长速度则较前几个月放慢。

周三数据显示，2月西班牙零售销售同比减少8.0%，为连续第32个月减少。

西班牙在2012年底从欧债危机舞台中央退出。但一旦该国无力扭转摇摇欲坠的经济，由欧洲央行购债计划所支持的西班牙债券买兴恐会消退。

“我们对西班牙短期前景看法仍相对负面，考虑到消费持续下降，我们预计今明两年西班牙GDP分别下降2.2%和2.1%。”花旗分析师Guillaume Menuet表示。

统计局数据显示，西班牙3月消费者物价同比上升2.4%，为7月以来最低增速，2月增速为2.8%。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)

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