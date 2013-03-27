西班牙数据：2月零售销售继续快速下滑，物价增速放缓

路透基点：洛钼集团签7亿美元贷款，为收购Tenke更多股权融资--TRLPC

路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。