西班牙数据：2月零售销售继续快速下滑，物价增速放缓

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透马德里3月27日 - 衡量西班牙经济未来表现的指标--西班牙零售销售在2月继续快速下滑，3月物价增长速度则较前几个月放慢。
周三数据显示，2月西班牙零售销售同比减少8.0%，为连续第32个月减少。
西班牙在2012年底从欧债危机舞台中央退出。但一旦该国无力扭转摇摇欲坠的经济，由欧洲央行购债计划所支持的西班牙债券买兴恐会消退。
“我们对西班牙短期前景看法仍相对负面，考虑到消费持续下降，我们预计今明两年西班牙GDP分别下降2.2%和2.1%。”花旗分析师Guillaume Menuet表示。
统计局数据显示，西班牙3月消费者物价同比上升2.4%，为7月以来最低增速，2月增速为2.8%。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。