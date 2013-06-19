版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 18:02 BJT

全球经济：IMF对西班牙改革予以肯定，但警告存在风险

IMF这份报告的内容呼应了上月欧盟执委会所提出的建议。IMF称，西班牙政府的首要任务应是进一步改革劳动法，以使企业能更容易地调整轮班，而不是解聘员工及缩减买断费。西班牙首相拉霍伊曾表示他还没有准备好这么做。

财政整顿亦应尽可能地有利于经济成长和就业创造。为了实现这一目标，西班牙政府应该在经济活动逊于预期的情况下，采取灵活的名义赤字目标，并采行新的税制结构来促进就业。

IMF称，欧盟亦应发挥其作用，更加快速地构建银行业联盟。而且欧洲央行应采取更多举措，来帮助减少西班牙民间部门所面临的高企的借贷成本，同时保持购债计划激活状态。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 田建华/艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐