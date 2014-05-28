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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 16:32 BJT

西班牙经济：央行称领先指标显示经济活动持续复苏

路透马德里5月28日 - 西班牙央行周三在5月经济公报中表示，领先指标显示经济活动持续复苏。

西班牙经济部长德金多斯最近表示，第二季经济增速将与第一季相仿。西班牙第一季经济增长0.4%，增速创六年最快。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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