西班牙经济: 首相拉霍伊承诺推出经济刺激方案,以因应经济衰退恶化

路透马德里1月30日 - 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三承诺推出一套小型的经济刺激方案,为该国厉行撙节措施以来首见,主因数据显示该国经济衰退情况恶化所致.

西班牙去年第四季经济较上一季萎缩0.7%,为一年来最大的衰退幅度,因政府削减开支打压家计支出,而失业率居高不下亦导致支出骤减.

国家统计局发布的数据显示,尽管债市情况有所好转,但在经济前景仍遍布阴霾的情况下,政府欲令公共财政恢复可持续的状态仍非易事.

"国内生产总值(GDP)数据表现不佳,提醒大家注意市场信心与西班牙和南欧的经济现实更加脱钩的景况,"Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro指出.

拉霍伊对国会表示,他计画推出一套刺激措施,其中包括对企业家提供税赋优惠.

尽管这项宣布与其2011年12月就任后坚持偏向撙节政策的做法背道而驰,但分析师不太相信这项措施会改变现状,因该国坚持原计划的预算削减.

"目前问题仍在于经济缺乏成长.政府在财政方面没有什么施展空间,"Spiro表示.

西班牙达成欧洲规定将公共赤字占GDP比例降至3%的期限,已延长一年至2014年.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一时曾表示,若发觉经济情况恶化,则达成财政目标的时间可能会进一步推迟.(完)