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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:23 BJT

欧洲政经: 西班牙正密切关注意大利的选后局势--西国经济部长

西班牙经济部长德金多斯周二说:

* 正监控意大利情况,"对意大利有利的就对西班牙有利"

* 相信意大利执行对抗危机对策的政治意愿终将胜出 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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