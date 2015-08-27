西班牙数据：第二季GDP较前季增长1%，创逾八年来最快增速

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透马德里8月27日 - 西班牙统计局周四公布的数据显示，西班牙第二季经济较前季增长1%，创逾八年来最快增速，因消费者支出势头强劲。
这好于第一季的增长0.9%，一些分析师认为这可能标志着经济增长达到高位。该终值数据符合预期。
西班牙政府预计今年全年经济增长3.3%。
西班牙第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.1%，符合路透调查预估。第一季为增长2.7%。
目前消费者支出复苏推动经济增长。随着失业率降低，西班牙第二季消费者支出增加1.0%，增幅高于第一季的0.7%。
进出口亦强劲增长，均较前季上升。出口增加1.6%，进口上升2.3%。
“(我们认为)未来几个季度经济增长率温和放缓的可能性增加，”西班牙对外银行(BBVA)分析师在最近的研报中说。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。