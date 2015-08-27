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债券 | 2015年 8月 27日 星期四 16:43 BJT

西班牙数据：第二季GDP较前季增长1%，创逾八年来最快增速

路透马德里8月27日 - 西班牙统计局周四公布的数据显示，西班牙第二季经济较前季增长1%，创逾八年来最快增速，因消费者支出势头强劲。

这好于第一季的增长0.9%，一些分析师认为这可能标志着经济增长达到高位。该终值数据符合预期。

西班牙政府预计今年全年经济增长3.3%。

西班牙第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.1%，符合路透调查预估。第一季为增长2.7%。

目前消费者支出复苏推动经济增长。随着失业率降低，西班牙第二季消费者支出增加1.0%，增幅高于第一季的0.7%。

进出口亦强劲增长，均较前季上升。出口增加1.6%，进口上升2.3%。

“(我们认为)未来几个季度经济增长率温和放缓的可能性增加，”西班牙对外银行(BBVA)分析师在最近的研报中说。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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