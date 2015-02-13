欧洲经济：西班牙1月CPI较上年同期下滑1.3%，创五年半最大降幅

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透马德里2月13日 - 西班牙1月消费者物价降幅创五年半最大，因能源成本大跌以及交通等行业成本随之下滑。政府寄望这种形势能够提振经济。
统计局周五公布数据显示，西班牙1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.3%，创2009年7月来最大降幅。路透调查预估为下滑1.4%。12月为下降1%。
西班牙消费者物价已连续七个月下降，分析师预计今年将继续下滑，因油价下挫。西班牙多数能源需求仰赖进口。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。