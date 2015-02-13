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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 18:20 BJT

欧洲经济：西班牙1月CPI较上年同期下滑1.3%，创五年半最大降幅

路透马德里2月13日 - 西班牙1月消费者物价降幅创五年半最大，因能源成本大跌以及交通等行业成本随之下滑。政府寄望这种形势能够提振经济。

统计局周五公布数据显示，西班牙1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.3%，创2009年7月来最大降幅。路透调查预估为下滑1.4%。12月为下降1%。

西班牙消费者物价已连续七个月下降，分析师预计今年将继续下滑，因油价下挫。西班牙多数能源需求仰赖进口。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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