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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 16:48 BJT

西班牙经济: 首相拉霍伊称将很快公布一揽子刺激措施

路透马德里1月30日 - 西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三称,他将很快公布一揽子刺激措施,以帮助提振经济.

拉霍伊对该国议会表示,上述举措将包括向企业家提供帮助.本周稍早路透报导称,西班牙政府2月可能公布的一系列举措中,包括对青年企业家实施减税的优惠政策.

不过,拉霍伊领导的政府曾誓言要坚持预算削减计划,因为其试图要拉低不断扩大的赤字.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 丁琦)
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