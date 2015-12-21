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时事要闻 | 2015年 12月 21日 星期一 09:17 BJT

西班牙执政保守党赢得大选 但未能在议会占绝对多数席次

路透马德里12月20日 - 官方数据显示，根据已统计的99%选票，西班牙执政保守党赢得大选，获得议会122个席次，但远未达到占绝对多数所需的176个席次。

数据显示，反对党社会党赢得91个席次，新成立的左翼政党“我们可以”党(Podemos)和公民党(Ciudadanos)分别获得69个和40个席次。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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