西班牙执政保守党赢得大选 但未能在议会占绝对多数席次

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透马德里12月20日 - 官方数据显示，根据已统计的99%选票，西班牙执政保守党赢得大选，获得议会122个席次，但远未达到占绝对多数所需的176个席次。
数据显示，反对党社会党赢得91个席次，新成立的左翼政党“我们可以”党(Podemos)和公民党(Ciudadanos)分别获得69个和40个席次。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。