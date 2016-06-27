没有党派赢得多数席位 西班牙悬峙议会加剧欧洲政局不确定性

路透马德里6月26日 - 周日的西班牙大选在六个月时间内再次出现悬峙议会(Hung Parliament),继上周英国退欧后进一步加剧欧洲政局的不确定性，并给西班牙敌对的政界人士施加组建政府的压力。

代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所属的中右翼人民党(PP)再次赢得最多席位，但还达不到多数席位，这让西班牙再次面临冗长的政治僵局，甚至进行第三次大选的风险。

人民党是唯一一个较12月上次选举席位增加的主要党派，使那些借助多年经济衰退及公众对主要党派腐败丑闻的愤怒而崛起的新党派实力受到削弱。

“我们赢得了选举，”拉霍伊周日晚间在马德里对人民党总部外欢呼的数百名支持者表示。

“我们赢得了执政的权力。”

人民党赢得137个席位，去年12月选举时赢得123席，但距离法定多数席位176席还有差距。

西班牙现在进入幕后协商阶段，看哪些党派能组成执政联盟；12月大选后，各党派尽管谈判了好几个月，仍未达成一致。

目前还不清楚是否因为英国脱欧， 促使更多人支持保守的人民党。英国脱欧事件使西班牙金融市场特别严重受创。不过，英国脱欧后的不确定性和席卷欧洲的慌乱将给政坛带来压力，促使他们迅速达成一致。

组建政府的选项包括，人民党与新晋党派公民党达成中间偏右结盟协议，或人民党与社会党组建德国式的执政联盟，甚至人民党自己组建少数政府。(完)