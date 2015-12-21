欧元债市：西班牙公债收益率大幅上升，因大选后的不确定性

路透伦敦12月21日 - 西班牙政府公债收益率周一大幅上升，此前西班牙大选结果为史上最不确定的一次，表明未来数周各党派将就组建联合政府展开艰难的谈判。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)领导的中右翼人民党在周日的大选中胜出，但远未达到议会绝对多数。左翼政党也未能获得组阁所需席位，这种局面或将令该国的经济改革计划受阻。上述改革曾帮助西班牙脱离衰退。

“情况比我们希望看到的更加不确定，”Capital Economics首席欧洲经济学家Jonathan Loynes称。

“好消息是西班牙的经济状况不错，但政治不确定拖得越久，对市场人气，特别是企业和消费者信心的影响越大，”他称。 西班牙10年期公债收益率与德国10年期公债收益率之差 达到130个基点，为一个月以来最阔，因投资者对这种政治不确定性作出反应。

西班牙10年期和30年期公债 ES30YT-TWEB收益率创逾一个月最高水平，10年期公债收益率曾短暂升逾10个基点至1.89%，而意大利10年期公债收益率仅上升2个基点，德国可比公债收益率则小幅下降。

然而西班牙公债收益率远未达到2012年欧债危机最严重时触及的水平，当时10年期公债的收益率超过7%。

西班牙是欧洲央行公债购买计划的主要受益国之一，10年期公债收益率在3月触及不到1%的纪录低位，且购债计划目前仍是支撑西班牙公债的主要因素。(完)

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