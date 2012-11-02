博客：经济衰退迫使西班牙人大举移居拉美

2012年10月23日，西班牙移民Olmo del Paso在马德里机场向女朋友挥手道别。 REUTERS/Juan Medina

记者 Gabriel Stargardter/Paul Day

在1999年加入欧元区後，西班牙经济生机勃勃令其成为数百万拉美移民寻找机会的乐土。

但当西班牙持续十年的繁荣景象在约四年前逐步衰败之後，很多拉美移民回到故乡，一起返回拉美的，还有越来越多幻想破灭的西班牙人。他们希望发展迅速且生活成本较低的拉美国家能赋予他们更多。

西班牙人传统上不愿移民，他们是欧洲国家中最不可能到海外寻找工作机会的群体。但由於本国失业率高达25%，越来越多的西班牙人准备将故土的安逸抛在脑後。

45岁的Xavi Berdala说：“欧洲已然在走下坡路，人们现在对拉美抱有更多尊重，觉得那里有更多可能性。”

Xavi Berdala之前是巴塞罗那的一名摄影师，今年7月移民墨西哥，开了一家比萨店。

2011年，大约有37万人从西班牙移民，是2008年经济危机前的十倍。

尽管其中有大约86%的人是出生在海外的归化移民，但也有越来越多土生土长的西班牙人移民至拉美。去年有超过5万人离开西班牙，比危机发生之前高出80%。

西班牙智库Fedea的Jesus Fernandez Huertas引述统计局的数据称：超过9,000人前往拉美，高於2006年的3,600人。

离开的原因很明显。自2009年以来，西班牙经济已第二次陷入衰退，年龄在25岁以下的求职公民有半数找不到工作。

有超过五分之一的人生活在贫困线以下，且政府的失业救济也在失业30个月後停止发放。

本月刚刚移民乌拉圭的摄影师Olmo del Paso表示：“西班牙的形势至少再过五年也不会变得更好。”他已经失业两年多，期间被迫搬回了他母亲在西班牙北部小镇Palencia的房子里。

当乌拉圭蒙得维的亚一家酒店给他提供了一份夏日看守的工作时，这位34岁的摄影师便买了张单程机票，开始打包行李。