版本:
中国
国际财经 | 2012年 12月 4日 星期二 07:15 BJT

西班牙正式申请欧盟银行业救助基金

路透马德里12月3日电---西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金救助款,以对该国处境困难的银行业进行资本调整.

声明还表示,这笔资金应会在12月12日左右发放给西班牙银行业基金FROB.其中370亿欧元将拨给四大国有银行Bankia(BKIA.MC)、Catalunya Banc、NCG Banco和Banco de ValenciaBVA.MC,25亿欧元将拨给"坏账银行".

欧元区各财长料将在周一稍晚于布鲁塞尔召开月度会议时,批准发放这笔救助款.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐