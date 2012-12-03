西班牙正式申请欧盟银行业救助基金

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透马德里12月3日电---西班牙经济部在声明中称,西班牙周一正式申请395亿欧元(514亿美元)欧洲基金救助款,以对该国处境困难的银行业进行资本调整.
声明还表示,这笔资金应会在12月12日左右发放给西班牙银行业基金FROB.其中370亿欧元将拨给四大国有银行Bankia(BKIA.MC)、Catalunya Banc、NCG Banco和Banco de ValenciaBVA.MC,25亿欧元将拨给"坏账银行".
欧元区各财长料将在周一稍晚于布鲁塞尔召开月度会议时,批准发放这笔救助款.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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