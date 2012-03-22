西班牙或触发新一轮欧债危机

2月15日在马德里街头拍到的西班牙国旗。 REUTERS/Paul Hanna

* 数据和财政表现不佳,令西班牙承压

* 若西班牙景况恶化,意大利公债收益率或再度攀升

* 需实施改革以防止又一波危机爆发

记者 Marius Zaharia

路透伦敦3月21日电---若西班牙未能像意大利那样,在改革方面成功赢取投资者信心,那麽该国就有可能触发新一轮欧债危机.

欧洲央行(ECB)去年年底向银行体系挹注巨额资金,缓解了金融市场压力,此前意大利公债收益率升穿7%,债务成本超越了各界广泛认为的可持续水平.

2012年初,西班牙和意大利借款成本稳步下降,因投资者手握欧洲央行提供的充裕资金,并且愈发相信两国新政府均会颁布改革以对抗财政问题.

但西班牙上月令市场大跌眼镜,其先是宣布未达成2011年预算赤字目标,数日之後又弃用原先与欧盟达成的严格预算目标,改为采用较温和的目标.

消息一出,那些追逐欧元区二线国家高收益公债的投资者旋即抛出西班牙公债,转投意大利,表明危机焦点正在发生转移.

"西班牙整体情况恶化得太快了.我们认为西班牙很可能是下一个受困的国家,下一个薄弱环节,"RWC Partners主管绝对利率和汇率业务的Peter Allwright说.该公司管理着价值40亿美元资产.

如果投资人继续卖出西班牙债券,其延烧到欧元区其他地区的风险所带来的损害要大过於近来希腊和葡萄牙所引爆的危机.Allwright表示,意大利收益率可能因此重测去年高位.

西班牙10年期公债收益率约为5.4%,较意大利10年券收益率高出40个基点,并较上个月的低点多出80个基点.去年11月在欧洲央行第一次大规模注资前,其收益率较意大利的少了近2个百分点.

意大利的突出表现反映出该国有改革意愿,而西班牙面临的新压力则显示投资人对其结果失去耐心.

西班牙失业率处於纪录高位,民间领域正试图削减债务,国内银行的坏帐曝险则处於1994年8月以来的最高水准.

这些问题可能把西班牙更进一步推向衰退,造成其和欧盟同意的2012年预算赤字相当於GDP 5.3%的目标更难达到.

西班牙将在本月底前提交预算计画细节,而其信誉将是能否挡住债市卖压的关键.

人们担心,欧盟在撙节措施上的强硬姿态会令西班牙经济更难成长.而这一担忧已使人们对近期签署的财政协议抱有疑虑.

分析师称,这可能会加速危机蔓延.

Helaba Landesbank Hesse-Thueringen固定收益分析师Viola Stork表示,"如果他们(欧盟)做出过多的让步,就会丢掉可信度,但若对西班牙过於严厉,经济就将停止增长,因此他们不希望任何一种情况发生,这种状况令西班牙承压."

西班牙亦被视为"太大而不能倒"的国家,如果外界认为该国改革举措力度不够,欧元区机构就可能需要再次干预.

F&C Netherlands的欧元区政府公债主管Michiel de Bruin说,欧元区"必须实施"改革,以防止又一波危机爆发.

部分投资者称,即便欧洲央行挹注天量流动性,也可能不足以阻止意大利或西班牙公债收益率(殖利率)触及新高.

银行把借自欧洲央行的资金用於增购意大利和西班牙的公债,若这两国公债再度遭遇卖压,就可能陷入恶性循环.(完)

--编译 艾茂林/戴素萍/兰秀娟;审校 杜明霞

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