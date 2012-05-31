西班牙获欧盟减赤宽限和资金援助

* 雷恩表示,欧盟将在减赤问题上给予西班牙更多时间

* 欧盟执委会呼吁建立欧元区银行业联盟以及提供直接支持

* 西班牙银行业危机令本国及意大利债券收益率劲升

* 希腊民众被警告称,若其脱离欧元区将带来经济灾难

* 民调显示希腊反对紧缩的政党重回领先位置

路透布鲁塞尔/马德里5月30日电---欧盟执委会周三向西班牙提供两项援救支持,同意在削减赤字问题上给予更多时间,同时还将通过一支欧元区援助基金直接提供帮助,用於银行业的资本重组.

西班牙政府的举债成本一路走高,国内股市触及九年低点,因投资者慑于银行业极度危险的状况,纷纷涌向相对安全的德国公债.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,欧盟准备额外给予西班牙一年的时间,最晚在2014年将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟规定的3%上限,前提是西班牙政府需提交一份可靠的2013-2014年两年预算规划,而这是他们本来已经承诺的事情.

达成这一让步的条件是,西班牙有效地控制其自治地区过度支出的情况,进一步实施金融行业改革,对陷入困境的银行业进行资本重组.

虽然欧盟执委会负责提出法案,但是否通过还要由成员国来决定.

欧盟金主德国迄今坚决反对任何共同承担的欧洲银行业解决方案和担保体系,主张任何国家动用援助资金时必须服从令其在政治上蒙羞的欧盟/国际货币基金组织(IMF)节支计划.

雷恩说,意大利应在2013年实现预算平衡,没有理由给予该国类似的延长期,因与西班牙不同,意大利经济预计会在明年开始恢复成长.

欧盟执委会周三在概述欧元区经济战略的文件中表示,必须打破疲弱银行和高负债国家之间相互贷款的恶性循环,并呼吁向银行业联盟迈进.

欧盟执委会主席巴罗索表示,加强欧元区一体化可能包括共同的银行存款担保体系,以防止银行挤兑,以及统一的欧元区金融监管.他表示,自几个月前成员国一致否决组建共同存款担保基金的构想後,各国的态度已经转变.

"同样,为断绝银行和主权国家之间的联系,或许可设想由欧洲稳定机制(ESM)直接向银行业注金,"该报告称.

允许ESM向银行业直接提供资金将需要修改一个成员国正在审批的条约,这对於满足西班牙的需求而言或许太迟.西班牙首相拉霍伊支持这一构想,但雷恩显得反应冷淡.

"预计该条约中不会包含直接向银行业拨付资金的条款,因此就直接补充资本金而言,这不是一个可行的选项..."雷恩向记者表示.

西班牙银行业问题及希腊是否留在欧元区这一不断加剧的不确定性,重燃欧债危机.这使欧元兑美元跌至1.2450美元下方的两年低点,欧洲股市.FTEU3亦下挫,此前意大利不得不以较高成本标售公债.

西班牙称其银行救助基金将发行债券,以向国有化银行Bankia(BKIA.MC)注入资金,但这看似代价高昂,因其10年期债券借贷成本为6.65%,接近欧元面世以来的高位,并逼近爱尔兰和希腊被迫寻求国际救助的利率水平.

西班牙金融困境加剧令投资者感到不安,他们推动意大利的融资成本急剧上升,意大利10年期公债收益率自1月以来首次突破6%.

如欲浏览欧债危机图表,请点选（r.reuters.com/hyb65p）

**不安加剧**

美国财政部表示,财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)已前往希腊、德国、西班牙和法国举行会谈,讨论他们"在欧洲获得经济稳定和成长的计划",凸现美国政府焦虑不安.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示,欧洲的八国集团(G8)盟国10天前在美国举行的峰会上已要求欧元区进一步整合财政和经济.

如果欧洲经济突然恶化,将对美国经济产生严重威胁,由此影响到11月奥巴马连任的前景.

西班牙首相拉霍伊坚称,他的政府无意为该国银行或国家寻求欧盟/国际货币基金组织(IMF)的救助.

但西班牙央行总裁罗荷周二突然宣布辞职,较其任期提前一个月,令人更加怀疑对Bankia危机的处理情况及该国与欧洲机构间的关系.

即将离职的罗荷表示,税收可能将低於政府预估,而且支出将高於此前预期,凸现了西班牙在深陷经济衰退之际,达到财政目标所面临的困难.

他建议,如果今年无法实现赤字目标,则应提前上调增值税.该行动原定於2013年实施.

欧盟执委会在其西班牙报告中表示,本月提出的最新银行业改革计划力度还不够,还需要进一步加强,把抵押贷款拨备和对小企业的贷款这些内容包括进去.

执委会还警告称,如果不改变政策,到2020年西班牙债务与GDP之比将达到100%左右.在这次危机之前,西班牙是欧元区负债比率最低的国家之一,只有约35%.

**希腊静待第二次选举**

距离决定性的希腊第二次大选还有不到三周时间,这次选举结果可能决定希腊是否留在欧元区.国内大型银行警告希腊人,若希腊退出欧元区,将面临经济灾难.

National Bank of Greece(NBGr.AT)表示,希腊人的生活水平将直线下降,收入将会减半,通胀率和失业率也将一飞冲天.

周三的一项民调结果预示,希腊左翼激进联盟党(SYRIZA)将会赢得大选,与此前六项调查的预估看法相左,令大选结果更加扑朔迷离.

德国公债收益率触及纪录低点,因有关西班牙银行业的担忧加剧;西班牙股市指标IBEX指数.IBEX度触及九年新低,今年以来该指数累计下跌了约28%.(完)

--编译 郑茵/肖群英/于春红;审校 徐文焰/张涛/张荻

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