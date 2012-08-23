独家：西班牙正与欧元区夥伴讨论国家纾困问题--消息人士

2012年5月18日，在马德里拍摄的哥伦布纪念碑旁飘扬的西班牙国旗。摄影： REUTERS/Susana Vera

* EFSF和欧央行同时行动是受青睐的选项

* 西班牙尚未做出最後决定是否请求援助

路透马德里/巴黎8月23日电---三位欧元区消息人士周四透露,西班牙正在与欧元区夥伴商讨旨在降低借贷成本的援助条件,但该国尚未就是否请求援助做出最後决定.

最受青睐的选项是欧洲金融稳定机构(EFSF)在初级市场标售中购买西班牙公债,同时欧洲央行在二级市场进行干预以降低收益率.

一位消息人士对路透表示,磋商已经进行了数周,未讨论援助的具体规模.

其他欧元区高层消息人士更为谨慎,一位称有关对西班牙的援助还不确定,而另外一名消息人士则表示根本没有进行磋商.

西班牙首相办公室未予置评.经济部发言人称,西班牙的立场没有改变,即西班牙希望看到欧洲央行干预计划的细节,将等到欧洲央行执委会9月6日会议後再决定采取何种行动.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)本月稍早为本国向欧盟寻求援助迈进一小步,但表示首先需要看一下附带条件以及援助的形式.

欧洲央行总裁德拉吉曾表示,欧洲央行可能进行干预压低居高不下的收益率,但只有在相关国家首先向EFSF请求类似援助後才会行动.

西班牙是持续了两年半的欧元区债务危机的最新热点,该国银行业6月向欧盟申请了1,000亿欧元纾困资金,而地方政府负债沉重,也让国际投资者感到不安.

上个月,西班牙借贷成本达到欧元问世13年来的纪录高点,该水准中期内料难以为继.

西班牙10年期公债较指标德债利差周四一度升至507基点以上,在路透报导西班牙磋商纾困计划後,该利差下滑至500基点.受该报导影响,美元兑欧元亦走低.

正式声明最早不会在9月12日之前发布,但此後情势可能迅速变动.

德国宪法法院将於9月12日对欧洲稳定机制(ESM)的作出裁定,在此之前德国不能批准ESM.

一位消息人士指出,西班牙可能感受到迅速采取行动的压力,因评级机构穆迪将於9月中修订西班牙信用评级,该国公债恐将失去投资级评级.

但两位知情人士表示,任何声明都需要等到9月中旬欧元区财长会议几周之後才发表.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的办公室表示,目前没有开展磋商,料不会立即提出纾困申请.(完)

--编译 张荻/肖群英;审校 徐文焰/吴云凌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。