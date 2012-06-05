西班牙寻求由欧盟直接提供银行业援助 遭德国抵制

* 拉霍伊寻求欧盟直接提供银行业援助,而该国无须履行整固计划

* 欧盟金主德国表示反对,期望展开外部监督

* 分析师认为拉霍伊在让西班牙人作好准备取得援助

路透马德里6月4日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正呼吁欧洲对西班牙银行业直接提供援助资金,这已获得欧盟执委会的道义支持,但德国似乎抵制对这个欧元区第四大经济体的"轻易援助".

一位熟知内情的消息人士称,马德里正与欧洲机构一道设法动用援助基金直接向西班牙银行业提供再融资,而无须西班牙政府全面履行欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)的整固计划.

"目前最紧迫的问题在於西班牙银行业,他们在磋商向西班牙银行业直接提供再融资,同时不会成为对该国的干预.这是适用於整个(欧洲)银行业的机制,而不仅是惠及西班牙银行业,"该消息人士提到.

最近几周西班牙举债成本攀升,主因市场怀疑该国政府能否筹集足够的资金,以满足持续增长的整固银行业需求.2008年西班牙房屋和建筑市场崩塌,给银行业留下了巨大的资金缺口.

按照目前的规定,西班牙可以自欧洲金融稳定机构(EFSF)获得贷款,不过同时也要伴有严苛的条件和必须接受的监管,而且拉霍伊也要付出高昂的政治代价.

新的永久性欧洲援救基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)将於7月生效,可以贷款给银行,但也必须由国家提出申请.

消息人士表示,西班牙相信欧盟官员会在6月28-29日欧元区领导人峰会上,就银行援助制定出一份计划.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)曾表示,欧盟执委会一直在考虑通过ESM救助基金直接为银行进行资本重组的可能性,打破主权和银行之间的链条,尽管根据当前条约没有这样的可能性.

雷恩称,"这不是ESM当前条约的职责,但随着我们开始讨论创建银行联盟的可能方法,我们认为考虑这样的备选方案很重要."

不过该基金的出资大户德国则反对改变ESM条约,以允许直接为银行进行资本重组,且德国具有否决权.

德国政府发言人Steffen Seibert表示,对西班牙而言首先需要厘清该国银行资本重组到底需要多少资金.

在未能说服欧洲央行购买西班牙公债以对该国提供援助後,拉霍伊周六提出了另一条路线.他在讲话中呼吁建立一个新的欧元区财政管理机构,赋予其管理各国预算政策的权力,以此向市场表明统一货币进程不可逆转.

有分析人士认为,他的呼吁是在让西班牙人为接受欧洲援助做准备.其他人认为这是在对德国示好.

Swordfish Research主管Gary Jenkins称,拉霍伊推动移交更多的财政主权,这表明西班牙情况非常危急.

**西班牙满足受援条件**

目前西班牙已经满足动用EFSF资金的条件.

这些条件包括:需要这笔钱做为帮助Bankia等系统性银行进行资本重组的最後手段,西班牙也开始分两阶段对其银行业进行独立审计.

欧洲央行和德国等欧盟夥伴希望避免重演去年迫使葡萄牙接受援助的那一幕.

德国财政部长朔伊布勒当时就坚称,只有在改革计划的框架下,才能发放援助.目前德国对西班牙也采取了同样的立场.

**两份银行审计报告**

西班牙在5月份援助其第四大银行Bankia,此举耗资约235亿欧元,远高於预期,引发外界质疑是否其他西班牙银行业者尚未承认遭遇更大规模的亏损.

与西班牙政府签约的独立审计机构将於6月中旬发表该国银行业状况报告,IMF有关该国银行体系的详细报告也将於6月11日发布.

两份报告应会揭示填补银行业亏空所需的最终资金规模,银行业拥有的被收回房产和不动产开发商不良贷款曝险接近1,840亿欧元.

西班牙政府和大银行期望,这些报告将显示Bankia银行仅是个例外,而大多数银行拥有偿付能力,且其余的问题已通过相关法规予以解决,该法规已强迫银行认列逾800亿欧元的损失.

但在围绕如何援助Bankia银行的混乱局面损及西班牙的市场信誉後,很难想象公布一个银行救援资金数字将会自动恢复市场的信心.

西班牙已表示,将在金融市场借入资金以补充Bankia银行的资本金.

即便10年期公债收益率已达到6.5%,西班牙政府仍表示,从金融市场筹资不会遇到困难,因其平均借款成本为4.07%的较低水平,且仅有2%的公共开支用於偿付债务.

一位高阶政府消息人士指出,若无法保证切实压低借款成本,拉霍伊就没有动机来为救助银行业筹借近700亿欧元资金.(完)

--编译 肖群英/孙茉莉/张荻;审校 徐文焰

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