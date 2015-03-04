西班牙认为希腊新一轮纾困不可避免 德国和欧盟称时机未到

路透巴塞罗那/布鲁塞尔3月4日 - 德国和欧盟执委会再度表示，现在商谈对希腊提供第三轮金融援助的时机还不成熟，此前西班牙再次于周三暗示，对希腊的新援助计划几乎不可避免。

一直表示不需要新援助计划的希腊政府在周三避免了一场新的危机，成功按计划筹到逾10亿欧元短期资金，但其长期融资前景似乎更加不确定。

该国争取到将纾困计划延长四个月直至6月底，但仍然无法进入债市融资，新上台的左派政府也因为自己尖锐的反纾困言辞而惹恼了其它欧元区成员国。

西班牙经济部长德金多斯已经在本周第二次表示，直至6月希腊都不大可能重返资本市场，将会需要300-500亿欧元的援助计划。

“倘若希腊到6月还没重返市场...我们将不得不与希腊达成其它形式的一致，你可以称之为一份契约、协议或计划，”德金多斯在巴塞罗纳的一个会议上称。“我们已经给了自己四个月时间，看看实际情况如何、希腊如何达到相关条件、以及尝试为下一步(...)做准备--从根本上说，就是第三轮援助。”

德国总理默克尔对此很快予以否定，表示自己目前把精力放在当前的援助上。

在与欧盟执委会主席贾克一起召开的记者会上，面对有关第三轮援助计划的提问，梅克尔回答道，“我认为我们现在正全力确保当前援助成功，这也正是我此时所关注的事情。”

德国财政部的一位发言人亦表示，周一的欧元集团会议并未打算讨论第三轮援助计划。与此同时，贾克也表示赞成梅克尔的观点，继续侧重于实施上月达成的希腊援助计划延长协议。

“现在讨论第三轮计划还为时尚早，”他称，“最好不要这么猜测。”

**改革计划堪忧**

与此同时，市场越来越担心希腊政府未来几周要面临更大的融资压力。

希腊周三如愿筹集到11.38亿欧元资金，用于即将到期的短期债务再融资，从而暂获喘息之机，但举债成本却为11个月来最高。

这次发债受到密切关注，被视为近几个月随着政治紧张情势升高，外资开始逃离希腊国库券标售后，对希腊筹资能力的一项测试。

希腊的未偿国库券总额已触及欧盟/IMF设定的150亿欧元上限，因此雅典当局无法利用这个选项来防止国库消耗殆尽。

希腊希望欧盟与IMF能够大发慈悲，对某些援助解冻，以确保希腊不会发生债务违约。希腊必须在周一向欧元区各国财长提出一项内含六大要点的改革计划，希望藉此获得援助。

但IMF总裁拉加德周三接受美国MSNBC新闻网站访问时表示，希腊改革计划成功与否，将取决于所提出的框架是否恰当，以及改革的执行方式。

“他们这些年来已有进步，”拉加德对MSNBC新闻网站表示，“不过现在，他们首先应该要守住此番进展的益处；其次，他们真的必须进行深度的经济改革，才能有所成效，这样希腊才能重拾魅力，让人愿意投资希腊，也愿意借钱给希腊。”(完)

(编译/审校 郑茵/许娜/陈宗琦/王丽鑫)

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