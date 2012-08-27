西班牙政府将动用约600亿欧元资金来巩固银行业--报载

路透马德里8月27日电---西班牙经济部长德金多斯在周一刊登的采访中表示,西班牙为扶助该国脆弱的银行业体系进行资本重组,最多动用援助计划中的约600亿欧元(750亿美元).

6月时,咨询公司Oliver Wyman曾表示,在欧洲救援计划提供的1,000亿欧元可使用资金中,西班牙银行业所需资金规模可能高达620亿欧元.

德金多斯向国际先驱论坛报表示,定於9月中公布的银行业最终报告中的数字料与上述数字差别不会太大.

采访於上周四进行.

德金多斯也表示,他预期欧洲央行将开始购买西班牙公债,以缓解该国融资需求,但这并不意味着西班牙无法实现减持目标.

"虽然西班牙政府认为,欧洲央行干预二级市场不会减轻整顿财政的努力,我们需向欧洲央行保证会实现承诺,"报导引述他的讲话称.

德国央行总裁魏德曼周日对欧洲央行购债帮助西班牙等国作法的反对进一步升级.

但他表示,为获得欧洲央行的帮助,西班牙将作出更有力的财政承诺.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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