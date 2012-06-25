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国际财经 | 2012年 6月 25日 星期一 17:32 BJT

西班牙正式请求欧洲援助其银行业

路透马德里6月25日电---西班牙经济部发表声明称,西班牙周一正式请求欧洲援助该国银行业,援助规模最多为1,000亿欧元.

西班牙经济部长德金多斯致信欧元集团主席贾克称,金融援助的最终金额可能稍後确定,但应能满足该国所有银行需求,加上额外的安全缓冲.

他还证实,有意在7月9日之前为援助方案签署谅解备忘录.(完)

--编译 艾茂林;审校 蔡美珍/丁琦

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