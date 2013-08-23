欧洲经济：西班牙上半年贸易逆差缩减近70%，激发经济成长希望

路透马德里8月22日 - 西班牙2013年上半年贸易逆差较上年同期萎缩近70%，因为来自新兴市场的需求提振出口，同时在经济衰退的影响下，国内消费者减少了对国外商品的购买。

西班牙经济部周四表示，今年上半年的贸易逆差收窄至58亿欧元(77亿美元)，仅为上年同期的三分之一。

经济部亦称，今年上半年的出口增长8%至1,190亿欧元，创有史以来的最高绝对水平。

数据令人鼓舞，加上今年西班牙旅游季的表现为数年来最佳，令人寄望西班牙经济可能将在第三季走出衰退。

西班牙4-6月国内生产总值(GDP)初值较前季仅下降0.1%，而欧元区整体则摆脱了长达18个月的经济萎缩。

西班牙政府认为，该国经济已触底，而且将开始增长，不久将再度开始创造就业岗位。目前西班牙的失业率为逾26%。

但分析师的看法则比较谨慎，许多人预计该国经济将经历一段停滞期。

西班牙6月贸易逆差为1.07亿欧元，低于上年同期的27亿欧元。经济部称，西班牙对亚洲和非洲的出口增长强劲，而且来自欧洲其他国家的需求亦在增长。(完)