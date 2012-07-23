穆尔西亚或成下一个请求西班牙中央政府救援的地区

路透马德里7月22日电---穆尔西亚周日可能成为西班牙第二个请求中央政府施以援手来维持运转的地区,有媒体报导称十几个地方政府中已有半数准备追随瓦伦西亚的脚步.

自去年未能达到赤字目标以来,西班牙17个债务缠身的自治地区被国际债市拒之门外,它们今年如何对360亿欧元债务进行再融资,成为投资者的一大忧虑.

西班牙中央政府本月稍早设立了180亿欧元基金,以缓解这些地区的融资困境.

接受Q&A报纸采访被问及穆尔西亚是否计划动用所创建的基金时,该地区政府首脑Ramon Luis Valcarcel回答道"当然",并称他希望将在9月获取.

"没人认为这笔资金是个礼物,条件将变得非常苛刻,"该报援引他的话报导称,"可能会寻求2-3亿欧元资金,但目前我还不知道."

穆尔西亚拥有140万人口,位於西班牙东南沿海.该地区周日稍晚试图改口,其在声明中表示正在研究使用这个融资机制的可能性,但尚未作出决定.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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