西班牙财政缺口巨大 求援或是唯一出路

* 西班牙2012年底前还必须进一步融资300-450亿欧元

* 企业与评级机构加大施压西班牙求援

路透马德里9月11日电---分析师与消息人士称,尽管西班牙坚称不急於做决定,但财政赤字扩大,以及来自企业与信用评级机构的压力增加,都让西班牙几乎或完全没有选择,只能申请欧洲提供救助.

西班牙首相拉霍伊表示,政府正研究欧洲央行新购债计划附加的条件,他在周一电视访问中称,仍未作出决定.

但预算下滑、衰退导致的社会福利成本上升,以及国内自治地区过度支出,意味着政府年底前还需进一步发行300-450亿欧元中长期债券,而非原先计划的200亿美元.

西班牙原先的2012年中长期债券发行计划为860亿美元,目前已发行660亿美元,占76.8%.

投资者对西班牙最为核心的担忧是,该国银行财务与地区财政紧张状况有蔓延至中央政府的风险.

从现在起到年底,西班牙财政部几乎没有回旋余地,因其必须为将於10月到期的275亿欧元债务再融资.

评级机构穆迪将於9月底之前发布对西班牙评级的复评结果.目前穆迪对该国的主权评级仅比垃圾级别高出一个级距.穆迪与标准普尔上月都曾表示,若西班牙申请救助,将有利於该国评级,这无疑表明,若西班牙没有提出申请,他们就可能调降该国评级.

担心主权评级降至垃圾级别会招致国内大企业评级下调的西班牙商界领袖们,也在敦促政府提出救助申请.

一名西班牙官员匿名表示:"(降级)对企业而言将是灾难性的,或许这也是政府目前最大的担忧."

西班牙央行数据显示,财政部拥有的流动性缓冲资金在7月降至230亿欧元,5月还有400亿欧元.

Banesto分析师认为,该数据8月降到了令人担忧的120亿欧元,另一名资深分析师Nick Kotsonis认为是130亿欧元.

Kotsonis表示:"我认为西班牙铁定要寻求支援.8月他们没能筹到足够的资金,事实上我认为现在他们甚至都没有试图去避免寻求支援."Kotsonis是Ohio Public Employees Retirement System的资深固定收益分析师.他认为西班牙寻求救助只是时间问题.

或许更让人忧心的是西班牙财政赤字问题.西班牙公布,中央政府1-7月赤字与国内生产总值(GDP)之比为4.6%,已经超出全年4.5%的目标.

政府称,中央政府赤字未来数月会下滑,有望实现全年目标,因数据计入了对高负债地区的财政转移.高负债地区也是金融市场的一大忧虑,因其财政情况仍不明朗.

西班牙智库FEDEA经济学家兼副主管Jose Ignacio Conde-Ruiz称,按照最乐观的预期,自治地区赤字与GDP之比整体上达到了2.2%,超出1.5%的目标.(完)

--编译 程琳;审校 李军

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