西班牙和法国呼吁年底前实行银行业单一监管机制

路透巴黎7月25日电---法国和西班牙财长周三呼吁在今年年底前实行共同的欧元区银行业监管,因市场愈发担忧西班牙不断飙涨的借贷成本,正推动该国距离申请救助越来越近.

法国总统奥朗德也表示,在因西班牙竭力让财务状况恢复正常的同时,还需迅速实施上个月底欧盟(EU)峰会上所达成的相关举措.

西班牙经济部长德金多斯和法国财政部长莫斯可维西在巴黎会晤之後,就银行业监管发布的联合呼吁,与德金多斯和德国财长朔伊布勒周二会面後作出的评论相呼应.

德金多斯与莫斯可维西联合发布声明称:"我们共同的欧元区稳定策略包括,在今年年底之前,采用有欧洲央行参与的,欧元区银行业单一监管机制."

他们称:"我们预计到9月执委会就将拿出提案,我们将迅速协商.这个监管机制将开辟在适当条件下直接重组(银行)资本的道路."

两人并称,西班牙债券收益率没有反映西班牙的经济基本面、增长潜力和公共债务可持续性.目前该收益率升穿7%.

欧洲稳定机制需等欧元区银行业联盟就位後,方能直接给银行提供援助,这是在6月28-29日峰会上达成的共识.

法国政府发言人Najat Vallaud-Belkacem称,奥朗德在周三政府会议上讨论了危机恶化的情况,包括穆迪调降德国及荷兰评级展望至负面,还谈到欧盟需要能够对形势发展作出与市场同样快的反应.

Vallaud-Belkacem还提到,奥朗德对各政府部长称,"绝对有必要迅速、坚决执行6月欧盟峰会做出的决定."

西班牙和意大利曾呼吁欧盟采取更多措施助其缓解市场压力.欧洲央行调降了利率,但明显不愿重启公债购买计划.

德金多斯对一名路透记者称,其与莫斯可维西的会谈"非常顺利",但没有详细说明.

莫斯可维西对法国议会称,他已向德金多斯保证,法国会在银行业危机时期支持西班牙."你可以相信我们拯救欧元区的决心."

Vallaud-Belkacem与另一名政府官员称,奥朗德关切的方面还包括,启动项目债券及其它投资融资的申请工作.这些都是1,200亿欧元的欧元区经济成长协定中的内容.(完)

--编译 王翔琼/程琳;审校 徐文焰/张荻

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