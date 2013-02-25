西班牙和法国将达不成债务削减目标

* 欧元区经济2013年将收缩,但赤字水平将降低

* 西班牙将无法达成结构性和名义赤字目标

* 法国表示将就减赤转圜空间进行磋商,或招致批评

* 葡萄牙也将会达不成赤字目标,称需要更多时间

路透布鲁塞尔2月22日 - 欧盟执委会(European Commission)周五称,欧元区在2014年之前不会重返增长,而西班牙和法国也将因此沦为达不成债务削减目标的国家.

法国和葡萄牙政府表示,他们将向欧盟方面争取更多时间来达成赤字目标,而西班牙政府也已作出类似表态.

欧盟高层表示,欧元区经济在去年萎缩0.6%后,2013年将萎缩0.3%,因银行放贷乏力且失业率创纪录,推迟了经济复苏.欧元区经济占全球经济产出的近五分之一.

这明显低于欧盟执委会去年11月的预估,当时的预期是欧元区经济今年将恢复增长.欧元应声下滑.

欧元区正整顿公共财务状况,以期重获市场信任,此前政府过度支出、房地产泡沫及缺乏竞争力引发了该地区的主权债务危机.

"欧洲经济持续进行调整,短期内会继续给经济带来压力,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)说.

根据欧盟预算规定,如果欧元区成员国未能采取行动实现欧盟财长规定的赤字目标,将面临处罚.

欧元区17国减赤的进程并不同步.

西班牙成为最大拖累.该国2012年实际债务与国内生产总值(GDP)之比是10.2%,远未达6.3%的目标.尽管当年重组银行业的成本相当于GDP的3.2%,但就是7.0%的赤字比例也超过了目标水平.

今年西班牙赤字与GDP之比将为6.7%,而不是目标要求的4.5%.欧盟执委会表示,除非改变政策,否则2014年西班牙赤字与GDP之比将是7.2%,仍远高于2.8%的目标水平.

**法国遭批**

经济表现远逊于预期的欧元区国家能够指望推迟实现赤字目标的最后期限.

但这些国家需要表现出,尽管经济衰退令它们未能实现名义上的赤字目标,但排除了经济周期及一次性因素的影响之后,这些国家的结构性赤字规模仍然下降.

法国财政部长莫斯可维西表示,他将告知欧盟推迟减赤时间表事宜,如今目标是在2014年而非今年达到赤字相当于GDP的3%.

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)也表示,由于经济较预期疲弱,葡萄牙还需额外一年,才能达到预算赤字降至GDP 3%以下的目标.

雷恩表示将在5月作出决定,但其他人则没那么宽容,尤其是对法国.

欧洲央行执委亚斯穆森敦促法国采取"具体且可测量的"举措来降低预算赤字,指称法国面临了对其信誉的考验,且今年要尽可能的达到其3%的目标.

**西班牙有较多余地?**

西班牙看来与目标偏离得更远.

西班牙在去年7月被要求在2012年削减结构性赤字2.7个百分点至相当于GDP的4.3%,在2013年则再减少2.5个百分点.

欧盟执委会数据显示,西班牙力有未逮,且2013年将再度不达标.

然雷恩暗示,执委会在5月决定是否要给予各国更多时间或加强惩戒时,或许会正面看待西班牙的努力.

"在西班牙的问题上,该国看起来已经采取了结构性财政改革,但经济成长也意外逊于预期,"他说.

西班牙的主要问题在于失业率高居纪录高位,今年失业率将接近27%.欧盟执委会表示,整个欧元区2013年的失业率也将触及12.2%峰值,或逾1,900万人.

德国仍然是欧元区经济的发动机.今年德国经济料将成长0.5%,在2014年将成长2.0%.而第二大经济体法国的经济成长将停滞,第三大经济体意大利要到明年才能走出衰退.

法国也将无法达到名义赤字目标,今年赤字水平料将为3.7%,而非欧盟要求的3.0%,因经济成长弱于预期.

但去年法国实现了名义赤字目标,结构性赤字减少的规模也超出要求.法国今年可能在这方面再次取得进展.

执委会的预估显示,2011年葡萄牙整体预算赤字与GDP之比为4.4%,去年则升至5.0%.除非改变政策,否则葡萄牙今年的赤字水平将仅回落至4.9%.

但现预期葡萄牙GDP将下滑1.9%,是今年早前预期的1%的近两倍.(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/梁睿雪; 审校 徐文焰/李春喜)

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