西班牙朝向欧盟寻求全面救助迈进一小步

* 拉霍伊称将做出对西班牙人民最有利的事

* 消息人士称西班牙准备寻求援助,但首先需要研究附带条件

* 很多分析师认为西班牙请求救助不可避免

* 流动性情况和融资成本仍可控制

路透马德里8月3日电---西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五为本国向欧盟寻求援助迈进一小步,但表示首先需要看一下附带条件以及援助的形式.

他在去年12月任职以来的首场内阁会後新闻会上发表讲话.就在一天之前欧洲央行(ECB)曾暗示准备购买西班牙和意大利债券,但前提是欧盟救助基金被触发且相关国家已请求援助.

一名消息人士称,数周内西班牙不会决定是否申请.

拉霍伊称准备做对西班牙最有利的事,这比他在周四时的立场迈出一大步.当时拉霍伊在与意大利总理蒙蒂出席记者会时,三度拒绝表态是否会寻求救助.

"就像我一直以来一样,我将做出自己认为是对西班牙人民最有利的事情,"拉霍伊周五表示.

他称,"我仍不知道这些措施是什麽,"他指欧洲央行总裁德拉吉有关正在研究非传统措施以保卫欧元的言论.

他表示:"我想知道措施是什麽,有什麽意义,是否合适,我们将根据形势作出决定,但现在我还没下任何决定."

了解拉霍伊想法的一名消息人士证实正积极研究这个可能性,拉霍伊准备承受要求救援可能付出的政治代价.

拉霍伊周五致信欧洲理事会主席范龙佩时,敦促他为尽快创建欧元区银行及财政联盟而努力.

拉霍伊表示,银行业单一监管体系的大体框架年底前就该准备就绪.

他补充称,他相信授予欧洲稳定机制(ESM)银行牌照後,ESM就可以几乎无限量的取用欧洲央行资金.

信中写道:"无论如何,无论建立什麽机制,都应该是一项防护机制,一项平等应用於所有符合其要求的国家的机制."

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**条件苛刻**

尽管西班牙已经达到欧盟和IMF对其改革经济的严格要求,并在7月宣布了650亿欧元(790亿美元)增税减支计划,但政府担心可能被要求进一步改革养老金体系.

这是拉霍伊最後一个还没被迫违背的竞选诺言,如果打破誓言改革养老金体系,就可能让近几周大幅下降的政府民意支持率进一步下滑.

与拉霍伊讨论过该问题的人士解释称,他可能仍希望避免求助,因认为让人们知道欧盟救助基金和欧洲央行严阵以待,就足以保护西班牙不被市场压力压垮.

一名政界高层人士称:"他认为这些工具需要到位,也许风险溢价就将下滑到无需进一步行动的水平."

**"救援不可避免"**

西班牙的银行及地区债务沉重,加之经济萎缩料将持续到明年多数时间,使该国债券收益率(殖利率)触及纪录新高.

上周西班牙10年期公债收益率约为7.6%,为中期内不可持续的水准.

欧洲央行总裁德拉吉表示将采取一切必要措施保护欧元后,西班牙10年期公债收益率一度跌逾100个基点,但周四又再度上升,因市场对欧洲央行没有立即行动感到失望.

"今天之前,市场还希望西班牙没有全面抒困的必要,现在他们却得知这是不可避免的."Jefferies高级副总裁兼欧洲金融分析师Marchel Alexandrovich在报告中称.此言回应了其他很多分析师的观点.

"德拉吉声明里要命的一点是,欧洲央行购买西班牙和意大利公债前,先得国家发出正式援助的请求.所以德拉吉基本上是在暗示,债市的问题要大幅恶化,欧洲央行才会出手相助."

不过,西班牙财政状况在一段时间内仍将是可控的.该国今年还需发行约350亿欧元债券,来弥补赤字和偿还债务.其平均借款成本目前仍在控制中,得益於欧洲央行早前对银行的低息贷款.

西班牙2012年债务融资利率平均为3.42%,符合1999年欧元问世来的水平,而且低於上年同期的3.9%.(完)

--编译 王翔琼/程琳;审校 吴云凌

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