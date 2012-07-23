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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 12:15 BJT

保罗·加索尔将担任西班牙旗手

西班牙奥委会(COE)上周五宣布，由於纳达尔膝伤未愈将缺席伦敦奥运会，该国入场式旗手将由西班牙篮球明星保罗·加索尔担任。大加索尔目前效力于NBA球队洛杉矶湖人，司职中锋。曾在2008年北京奥运会上带领队友摘得银牌，是西班牙最受瞩目的运动员之一。

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