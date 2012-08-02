西班牙公债标售形势严峻

路透马德里8月2日电---西班牙公债收益率在周四标售中料进一步蹿升,因为投资者对欧洲央行出手帮助受困欧元区国家寄予了很高的期望,但又担心日内稍晚欧洲央行的政策决定可能会令人失望.

上周西班牙公债收益率下滑,因之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,该央行将在其职权范围内尽其所能挽救欧元.西班牙不得不被援助的可能性曾推动该国公债收益率升至欧元问世以来的最高位.

目前来看,周四标售时的公债收益率料将较上次标售有所上升,因为市场愈加担心,几个小时後德拉吉公布管理委员会决定时,将不能满足市场的预期.

"我预计市场将非常紧张,因此我对买需方面的看法不是非常乐观.债市价格已经反应德拉吉将给出非常强烈声明的预期,失望的风险很高,"法国巴黎银行的利率策略师Ioannis Sokos表示.

西班牙政府周四希望通过发行三档公债来筹集20-30亿欧元.标售结果料将於0840GMT左右公布,而近四个小时後,德拉吉将在新闻发布会上公开欧洲央行的思路.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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