西班牙发债帮扶计划引燃市场忧虑

* 西班牙将发行新债,动用财政部资金来救助Bankia银行

* 周五将就支持地方债务的新机制达成一致

* 西班牙在年底前需要再融资980亿欧元

* 该国还需筹资520亿欧元弥补赤字

* 西班牙央行总裁宣布提前卸任

* 巴罗索呼吁拟定实现"全面经济联盟"的路线图

路透马德里5月29日电---西班牙正抗击一场撼动该国政府、银行业和公司的债务危机,其将很快发行新债券以救助岌岌可危的银行业和高负债地区,尽管该国的举债成本已逼近7%这一迫使其他国家寻求援助的高水平.

此举将削弱西班牙强有力的流动性水平,并导致公共财政进一步恶化.投资者和欧洲官员仔细审视该国的财政状况,担忧这个欧元区第四大经济体步希腊、葡萄牙和爱尔兰的後尘.

西班牙央行总裁奥多涅斯周二宣布,他将於6月10日卸任,比他任期结束提前了一个月.此为西班牙经济和银行业状况紧绷的最新迹象.

西班牙银行业和各地区因楼市泡沫破裂而受到重创,他们是该国诸多经济问题的核心.分析师称,在银行业和地区得到整固前,西班牙摆脱经济衰退的希望渺茫.

一位政府消息人士周二对路透表示,西班牙将可能通过发行新债、或许动用银行业重组基金和财政部储备等方式来补充Bankia(BKIA.MC)银行的资本金,该行上周五申请190亿欧元援助.

"明显倾向於通过市场来筹资.采取另一个选项(直接向Bankia注入公债)的能性不大,"该消息人士表示.

"(银行业重组基金)FROB具有流动性,能够从市场筹资.财政部也有很强的流动性头寸.我们会选择其中一项机制."

西班牙问题,加上围绕希腊是否留在欧元区的不确定性上升,已导致紧张不安的金融市场重燃欧债危机担心,促使各方呼吁欧盟(EU)采取更激进的行动.

欧盟执委会主席巴罗索周二呼吁欧洲领导人就推进全面经济联盟的路径达成一致,以消除投资者对欧元区前途的担心.

"确定这个趋势和目标非常重要,即使你认为(全面联盟)不会立即实现,"巴罗索在布鲁塞尔发表演讲称.

"这对维护目前投资者对欧元区的信心也极为重要.我们将支持采取大胆的和结构化的方式,其中应包含一份在欧元区建立全面经济和货币联盟的时间表和路线图,"他表示.

然而,周二公布的一项重要调查显示,欧盟民众对欧洲一体化的支持度自欧债危机爆发以来已急剧下降,这令人对强化经济联盟的政治意愿产生怀疑.

西班牙发行债券的成本日渐升高.该国10年期公债较德国可比公债的风险溢价周一触及欧元问世以来最高位,周二的收益率仍接近该水准,报6.47%.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已经多次表示,其政府并不需要外部财务援助,但多数分析师并不这样认为.

"西班牙的关键问题在於,其将需要某种形式的外部支持,"Jefferies的首席欧洲金融分析师David Owen称.

"不管这意味着欧洲央行未来三个月是(在二级市场)买入债券,还是干脆推行量化宽松,目前形势确实是难以为继."

西班牙已推行节支措施来改善其财政状况,但这已导致经济衰退加剧以及失业情况恶化.4月零售销售较上年同期大跌9.8%,为2003年开始统计该数据以来的最大跌幅.

欲浏览西班牙零售销售和消费者信心相关图表,请点选:(link.reuters.com/myw48s)

**欧洲央行未出手相救**

西班牙一直希望欧洲央行能重启其买债计划来出手相救.买债计划旨在推低一些成员国在债务危机期间飙升的借款成本.

欧洲央行也曾帮助银行,透过两次发行长期贷款向银行体系注资1万亿欧元.许多银行利用这笔贷款来买进更多的政府公债.

但欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼周二表示,没有讨论过重启买债计划或长期贷款,要由各国政府来帮助银行.

西班牙外交部长在电视专访中表示,西班牙将在没有国际救援的情况下对银行进行资本重组,清理2008年房地产崩盘後所产生的数以千计欧元计的有毒资产.

政府消息人士表示,西班牙担心银行业的融资需求可能打压政府为自身融资的能力.

除了银行重整基金中可供使用的逾40亿欧元外,西班牙今年已完成逾55%的发债量,国库资金至少有200亿欧元,使其能够对疲弱的银行进行资本重组并偿还债务.

然而,今年到期的债务为1,175亿欧元,其中有980亿欧元中央政府和自治区必须再融资,还需为520亿欧元的赤字进行融资.

接下来的三个月将尤其困难,先得在8月前再融资380亿欧元,然後10月有280亿欧元债务到期.

在自治区,融资问题同样益发紧张,上一季有120亿欧元的债务到期,其中Catalonia和Valencia这两个负债最高的自治区就占了一半以上.

**对地方施以援手**

消息人士还称,政府周五将采用新机制,允许财政部向一些地区提供资金,但附带严格条件.

西班牙还将鼓励银行业进行一系列并购,来强化金融体系.

西班牙央行总裁在声明中称,他的辞职将帮助继任者以及西班牙央行有效推进当前的银行业改革,以及定於6月末展开的银行业外部审计.

包括上周五的190亿欧元在内,Bankia银行已请求政府提供总计235亿欧元援助,但其他许多银行也身陷困境,坏账总额已攀升至18年高位,其中大部分与房地产有关.

Garcia-Margallo表示,针对其他银行的决定将在6月银行业外部审计结束後做出.

未上市的储蓄银行Liberbank周二表示,正在洽谈与同业Ibercaja和Caja 3合并的事宜.

另外,Popular银行(POP.MC)称,已就出售网上银行业务多数股权展开谈判.(完)

--编译 肖群英/王兴亚/戴素萍;审校 徐文焰/张涛

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