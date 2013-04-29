西班牙政府承认衰退加深 但赢得更多时间减赤

* 西班牙软化赤字目标要求，因经济衰退加深

* 欧盟和IMF欢迎西班牙的经济计划

* 政府在结构性改革问题上立场模糊

路透马德里/布鲁塞尔4月26日 - 西班牙承认其经济在2013年的萎缩程度将比最初预期的更大，预算赤字将高于之前承诺过的水平，但是欧盟给了西班牙更多时间将赤字降至规定水平。

自2月以来，在有关欧洲经济未来的争论中，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)一直在节约支出和推动成长两大阵营之间努力寻找一条中间道路。拉霍伊在上任第一年大力倡言节约支出。

西班牙官员周五开始草拟一项旨在帮助西班牙恢复增长的改革计划，细节上不明朗，而该国政府认为没有必要为了达到新赤字目标而去通过新的大规模结构性举措，以及增税减支措施。

西班牙政府表示，该国经济今年料萎缩1.3%,最初预期的萎缩幅度为0.5%，2014年有望恢复增长。

西班牙公共赤字规模相当于经济产出的比例目前预计将达到6.3%，之前预估为4.5%。这意味着，若不计对银行业的注资，在2012年赤字相当于GDP 7.1%的情况下，西班牙政府还要略低于100亿欧元的资金才能填补2013年的缺口。

也有可能再给西班牙两年时间至2016年，来降低赤字与GDP之比至欧洲3%上限之下。

欧盟执委会暗示，对西班牙而言用更多的时间来削减预算赤字是合理的，不过在5月29日之前不会作出正式决定，并且必须得到欧盟各国财长的签字批准。

国际货币基金组织(IMF)也乐见西班牙放松节支力度的决定，称这应会促进就业，还会帮助该国财政恢复健康。

欧洲官员本周稍早对路透表示，随着欧洲节支措施走向的讨论升温，改革计划的执行而非规模是新策略得到欧盟认同的关键。外界普遍认为西班牙是对欧洲经济政策的试水温案例。

“我们在2012年所完成的事情，使我们不再对西班牙民众提出新的重大要求，”西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria在与经济部长德金多斯和预算部长蒙特罗召开的联合新闻发布会上表示。

Saenz de Santamaria坚称，最新预估很保守，可能会从该国举债成本进一步下降和欧元区经济逐步复苏中受益。

**倾向于支持经济成长**

拉霍伊表示，西班牙将严格控制支出，但他近期也指出现在更倾向于刺激经济成长。

新的方案将遵从这个战略。

尽管政府不得不放弃最早在明年减税的计划，但周五表示仍计划于2015年下调所得税。

政府还称不会调整消费税，但会对能源和企业税率进行评估。

一名西班牙政府官员表示，政府还承诺将检视2012年的劳工改革计划，因此可能会寻求国际劳工组织或经济合作暨发展组织(OECD)等国际性机构的帮助。

欧盟执委会此前曾表示，只有西班牙达到了这一条件，才有希望在赤字目标问题上得到更多回旋余地，就业岗位才会开始增加。西班牙失业人口现已超过600万，社会紧张形势正在升级。(完)

(编译 白云/王翔琼/梁睿雪 审校 张明钧/张荻)

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