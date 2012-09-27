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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 27日 星期四 10:39 BJT

希腊与西班牙示威者抗议新节支措施

欧元区危机最深重的两个国家--希腊和西班牙将面临新的节支举措，导致民众愤怒情绪高涨，雅典和马德里的示威者与警方发生冲突。西班牙首相拉霍伊周四公布了严苛的2013年预算案。图片摄于西班牙首都马德里。

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