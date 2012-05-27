西班牙地方财政及希腊退出警讯令市场惶恐不安

* 比利时外长警告希腊退出欧元区风险

* 西班牙自治地区表示需要资金帮助

* Bankia银行将向西班牙政府寻求190亿欧元资金

* 法国银行业针对希腊风险制定应急计划--消息人士

路透5月25日电---比利时外交部长周五表示,若各国央行和企业不对希腊退出欧元区的风险做好准备,有可能犯下严重错误.他的讲话令已经为西班牙不断恶化的财政而心怀不安的市场摇摇欲坠.

希腊大选将於6月17日举行,若最终选出的政府倾向於取消该国的纾困计划,则有可能加速其脱离欧元区的步伐.

周五的各种民调结果彼此差异明显,表明最终的大选结果将会非常接近.

希腊经济规模仅占欧元区的2%多一点,但如果退出欧元区则有可能造成深刻影响,危机的蔓延将使葡萄牙、西班牙甚至意大利成为关注焦点.

"(如果希腊退出)我们怎麽办,欧洲并未对此进行有组织的讨论,"比利时外长暨副首相瑞德斯在巴黎对欧美新闻俱乐部(European American Press Club)表示."现在,如果各国央行和企业没有在为这种情况做准备,那将是一个严重的专业性错误."

而即便没有来自希腊的任何影响,西班牙自身也是问题重重.

其最富裕的自治地区加泰罗尼亚周五表示,需要中央政府的帮助,因今年将无法进行债务再融资.

"我们不管他们怎麽做,但我们(每个)月底需要还债.如果不能偿还债务,经济也就无法复苏,"加泰罗尼亚地区首脑Artur Mas对记者表示.

西班牙最大的优势在於,该国今年所需的主权债务发行已经完成逾一半.

但本周有消息透露,该国债务负担沉重的自治地区今年面临360亿欧元债务再融资任务,远远超过原先宣布的80亿欧元,在此之後西班牙的这点优势也许就不复存在了.

除公共债务之外,该国的银行业也几乎被坏账所压垮,这些坏账源自地产市场泡沫破灭,而且还在进一步恶化.

西班牙第四大银行Bankia SA(BKIA.MC)周五寻求190亿欧元(240亿美元)纾困资金以弥补地产市场崩盘的损失--这将是迄今以来该国对银行业最大规模的救援行动.

这家银行持有西班牙约10%的银行储蓄,政府正在对其进行国有化.政府坚称对Bankia的救援行动下不为例,但经济学家认为,或许有必要对整体银行业进行纾困,出手的可能是西班牙政府,也有可能是欧元区.

让西班牙投资者更觉悲惨的是,标准普尔在同一天调降对Bankia等五家银行的债务评级,并称对西班牙经济的前景看法更加悲观.

在加泰罗尼亚消息披露之後,欧元/美元快速下滑至两年低点附近,股市下挫,意大利和西班牙的借贷成本攀升.

"加泰罗尼亚消息的份量很重,因这意味着西班牙政府也许不得不背上更重的债务,而实际上却根本负担不起,"Westpac Securities驻纽约资深外汇分析师Richard Franulovich说.

欧元区银行业资金紧张情况图表请点选(link.reuters.com/rer25s)

欧元区银行业储蓄情况图表请点选(link.reuters.com/fyv93s)

银行业在欧债方面曝险情况图表请点选(link.reuters.com/jed28s)

欧元区债务危机图表请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**应急计划**

虽然欧盟领导人在周三的峰会上坚称希望希腊留在欧元区,但消息人士向路透表示,欧元集团工作组(Eurogroup Working Group)已建议成员国着手准备万一希腊退出欧元区的应变对策.

"我们的第一要务就是让希腊留在欧元区,但他们必须遵守承诺,"欧洲理事会主席范龙佩周五表示.

"当然,我们仔细考虑了所有可能的情况,但从未在技术或政治层面进行过讨论,"他说,"应急计划不是我们优先考虑的事情."

据知情人士的消息,法国银行业者已加快拟定希腊退出欧元区应对计划.这其中包括农业信贷银行(CAGR.PA)、巴黎银行(BNPP.PA)和兴业银行(SOGN.PA).

"现在,每家银行都成立了工作组,研究希腊退出欧元区带来的潜在影响,"一位在巴黎的银行业人士称.(完)

--编译 郑茵/王兴亚;审校 徐文焰

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