综述：西班牙称正在讨论第三轮希腊纾困计划 欧元区官员否认

路透马德里/雅典3月2日 - 西班牙经济部长周一表示，欧元区国家正在讨论向希腊提供第三轮援助，纾困资金规模在300-500亿欧元，但欧盟官员则称没有进行这样的磋商。

西班牙经济部长德金多斯称，新的纾困计划为希腊设置了更为灵活的条件。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人表示，没有进行有关第三轮纾困的磋商，欧元区高级官员也如此表示。

发言人Simone Boitelle称，“欧元区财政部长没有讨论第三轮纾困。”

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五在电视讲话中否认希腊需要另一个国际援助计划。

尽管希腊目前的纾困计划延长了四个月，但其仍有严重且急迫的融资问题要克服。为了获得融资，齐普拉斯必须放弃在打选战时所做出的重要承诺。

纾困计划的延长使得银行业免于崩溃。但希腊仍面临收入锐减的问题，且资金在3月底前料将告罄，也许会更早用光。

希腊新政府想方设法，希望本月能满足融资需求，包括需要偿还国际货币基金组织(IMF)的15亿欧元贷款。

“希腊政府一直在研究各种解决方案...以确保3月偿还IMF贷款或满足融资需求方面没有任何问题，”政府发言人士Gabriel Sakellaridis对希腊电台表示。

希腊大多数的选项似乎都被切断了，至少目前是如此。

至于索取欧洲央行买进希腊债券所赚得的19亿欧元获利，除非希腊完成所承诺的改革，否则不会得到。

希腊亦企图获准发行更多短期国库券，这方面的发行规模已达债权人规定的上限150亿欧元。欧元区已明白表示不希望提高这个上限。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆提出了一个可能的解决办法。

他对金融时报称，如果希腊开始实施必要的改革，国际债权人可能最早在本月支付部分余下的纾困资金。

如果希腊成功完成改革计划，将得到余下的72亿欧元欧盟/IMF救援金。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上周称，希腊不达到所有条件，就不继续提供资金。

德国还排除了债务减记的可能。

**互相推诿**

德国总理梅克尔称，希腊需要提供进一步细节，来说明其为延长救援而承诺的改革计划。

希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)对记者表示，将于3月9日的下一次欧元区财长会议上介绍改革细节。

由于希腊政府已谈妥延长纾困，并且软化了终结撙节政策与重新协商债务问题等主要竞选承诺，市场相信希腊不会退出欧元区。

但外交人士提到，对于希腊新政府就自身经济改革意愿所传达的信息混乱，并把矛头指向欧元区伙伴，外界渐感不耐。

欧盟执委会表示，正寻求维持欧盟的团结。此前齐普拉斯指责西班牙与葡萄牙共谋反对希腊，引发西、葡两国不满。

齐普拉斯指控西、葡两国由于担心国内左翼势力兴起，因而主导一项保守派阴谋，意图颠覆反纾困的希腊政府。

“以欧洲的标准来看，这是相当反常的不正当行为。我们欧元集团内部不会这么作，那种作法并不适当，”朔伊布勒一名发言人在柏林的记者会上表示。

一些曾不得不实施改革以换取外界援助的国家，例如爱尔兰、葡萄牙与西班牙，也加入德国的行列，宣称希腊不应该获得优待。(完)

(编译 张荻/戴素萍/王丽鑫/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)

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