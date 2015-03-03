综述：西班牙称正在讨论第三轮希腊纾困计划 欧元区官员否认

分析：中国央行多组合放水维稳意图明显 强监管下相机控节奏
路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透马德里/雅典3月2日 - 西班牙经济部长周一表示，欧元区国家正在讨论向希腊提供第三轮援助，纾困资金规模在300-500亿欧元，但欧盟官员则称没有进行这样的磋商。
西班牙经济部长德金多斯称，新的纾困计划为希腊设置了更为灵活的条件。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人表示，没有进行有关第三轮纾困的磋商，欧元区高级官员也如此表示。
发言人Simone Boitelle称，“欧元区财政部长没有讨论第三轮纾困。”
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周五在电视讲话中否认希腊需要另一个国际援助计划。
尽管希腊目前的纾困计划延长了四个月，但其仍有严重且急迫的融资问题要克服。为了获得融资，齐普拉斯必须放弃在打选战时所做出的重要承诺。
纾困计划的延长使得银行业免于崩溃。但希腊仍面临收入锐减的问题，且资金在3月底前料将告罄，也许会更早用光。
希腊新政府想方设法，希望本月能满足融资需求，包括需要偿还国际货币基金组织(IMF)的15亿欧元贷款。
“希腊政府一直在研究各种解决方案...以确保3月偿还IMF贷款或满足融资需求方面没有任何问题，”政府发言人士Gabriel Sakellaridis对希腊电台表示。
希腊大多数的选项似乎都被切断了，至少目前是如此。
至于索取欧洲央行买进希腊债券所赚得的19亿欧元获利，除非希腊完成所承诺的改革，否则不会得到。
希腊亦企图获准发行更多短期国库券，这方面的发行规模已达债权人规定的上限150亿欧元。欧元区已明白表示不希望提高这个上限。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆提出了一个可能的解决办法。
他对金融时报称，如果希腊开始实施必要的改革，国际债权人可能最早在本月支付部分余下的纾困资金。
如果希腊成功完成改革计划，将得到余下的72亿欧元欧盟/IMF救援金。德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)上周称，希腊不达到所有条件，就不继续提供资金。
德国还排除了债务减记的可能。
**互相推诿**
德国总理梅克尔称，希腊需要提供进一步细节，来说明其为延长救援而承诺的改革计划。
希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)对记者表示，将于3月9日的下一次欧元区财长会议上介绍改革细节。
由于希腊政府已谈妥延长纾困，并且软化了终结撙节政策与重新协商债务问题等主要竞选承诺，市场相信希腊不会退出欧元区。
但外交人士提到，对于希腊新政府就自身经济改革意愿所传达的信息混乱，并把矛头指向欧元区伙伴，外界渐感不耐。
欧盟执委会表示，正寻求维持欧盟的团结。此前齐普拉斯指责西班牙与葡萄牙共谋反对希腊，引发西、葡两国不满。
齐普拉斯指控西、葡两国由于担心国内左翼势力兴起，因而主导一项保守派阴谋，意图颠覆反纾困的希腊政府。
“以欧洲的标准来看，这是相当反常的不正当行为。我们欧元集团内部不会这么作，那种作法并不适当，”朔伊布勒一名发言人在柏林的记者会上表示。
一些曾不得不实施改革以换取外界援助的国家，例如爱尔兰、葡萄牙与西班牙，也加入德国的行列，宣称希腊不应该获得优待。(完)
(编译 张荻/戴素萍/王丽鑫/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)
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