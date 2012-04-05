西班牙公债标售触发欧债危机忧虑

* 西班牙公债标售规模处於目标区间低端,令投资者失望

* 收益率较前几次标债上升,对西班牙的赤字疑虑升温

* 欧洲央行总裁表示,市场想要政府实施改革

* 意大利总理蒙堤称,与各方在就业改革问题上达成协议

* 葡萄牙发行18个月期公债反响不错

路透马德里/里斯本4月4日电---西班牙周三标售公债的融资成本跳涨,令欧洲市场上对於欧元区重陷债务危机的担忧扩散,其邻国葡萄牙成功重返债市亦未能抵消投资者负面情绪.

西班牙共标售26亿欧元公债,规模在目标区间的低端,2020年到期债券的平均得标收益率为5.338%,高於预估的5.2%以及去年9月前次标售时的5.156%.

投资者担心由於经济萎缩,西班牙恐难以实现严苛的赤字目标,亦无法整顿处境不佳的银行业.这已经影响到发债计划,让人越发担忧该国可能被迫步希腊、爱尔兰和葡萄牙後尘而寻求援助.

西班牙经济部长Luis de Guindos在接受路透采访时承认,人们认为马德里方面可能无法控制国内财政,这是西班牙经济所面临的最大风险.

他表示,政府全力承诺今年将财政赤字降至合国内生产总值(GDP)的5.3%,2013年则将符合欧盟规定的3%上限.

"西班牙经济面临的主要不利影响,主要风险所在,就是外界认为政府帐目无法维持...5.3%的承诺非常重要,但3%的承诺也极为重要."他说.

自西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)3月初公然挑战欧洲,单方面放松该国2012年赤字目标後,西班牙债券风险溢价即跳升.一项节省270亿欧元、使今年赤字削减3.2个百分点的计划对安抚市场不安情绪没有太大助益.

**焦点**

西班牙困境是投资者关注的焦点.由於担心欧元区如果不得不救助西班牙,将付出政治及资金成本,投资人对持有西班牙债券要求的溢价冲高.

为西班牙和意大利债券违约风险投保的成本升高.西班牙公债收益率在次级市场上升,10年期公债收益率约上升25个基点,至接近5.7%.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在央行利率会议後的记者会上,被问到有关西班牙和意大利债券风险溢价上升之事.

"市场是在要求这些政府实现诺言."他说.德拉吉未特别指明西班牙,称投资人对几个国家开展的结构性经济改革和财政整固印象深刻,但任务还没有完成.

欧洲股市.FTEU3在西班牙公债标售後扩大跌幅,最终收低2.04%.此次标债引起的忧虑情绪,也让欧元兑美元触及三周低点.

"西班牙成为投资者对欧元区焦虑情绪的集中点.投资者感到紧张,至于严重程度目前还不好判断."Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示.

10年期西班牙公债收益率曾在1月底大跌至4.6%,因欧洲央行注资令欧元区二线国家公债上涨.

欧洲央行去年12月和今年2月两次提供三年期融资,为西班牙标债提供了支持.尽管欧洲央行没有宣布新一轮注资计划,但总裁德拉吉表示,现在谈论退出策略为时尚早.

西班牙银行业者利用低息融到的欧洲央行资金在公债标售中买进高收益债券,但市场焦点正在回到基本面状况.

西班牙占主导地位的服务业3月连续第九个月萎缩,凸显出该国第一季重回衰退的风险.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)通过了就业市场和金融业全面改革方案,并推动实施西班牙近代史上最大力度的财政支出缩减举措.

De Guindos称,还将有更多改革措施拉开序幕,若天天盯着风险溢价看,就无法对西班牙树立起正确的信心.

意大利总理蒙堤周三对国内最大工会组织及中左翼政党做出让步,同意软化劳动力市场改革计划.该计划令企业更容易解聘雇员.

随着蒙堤的改革计划遭遇工会和政界阻力,意大利10年期公债较可比德债利差再度开始扩大.

西班牙在三个多月时间里就完成了今年47%的发债计划.如果债券标售情况继续恶化,第一季如此密集发债或许证明意义重大.

2015年到期的西班牙公债标售中,平均收益率为2.890%,高於上次3月15日标售时的2.440%,但低於分析师约3.1%的预期.

2016年到期公债收益率为4.319%,高於一个月前的3.376%,亦高於分析师预估的3.95%.

De Guindos称,西班牙公债收益率上升表明投资者欧洲可能陷入衰退感到不安.

"紧张情绪的主要来源是一种看法,这种看法每天都会更加广泛和深入人心,那就是我们将看到欧洲今年陷入衰退,不仅仅是南欧国家,"他指出.

**葡萄牙考验市场**

葡萄牙标售10亿欧元18个月期公债,为欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助该国後发行的最长期限债券,得标利率为4.537%,低於葡萄牙获得救援前夕的5.993%.

葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)称为"成功押注"的此番标售鼓舞了投资者,但未能驱散对里斯本的怀疑,市场仍质疑葡萄牙政府能否如援助计划的设想,从2013年下半年开始完全从商业债券市场筹集资金.

很多投资者表示,深陷衰退的葡萄牙恐将需要更多援助资金,一些人甚至表示担忧出现希腊式的债务重组.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)向芬兰MTV3电视台表示:"在欧盟的角度来看,准备好构建某种形式的过渡安排,以满足一旦葡萄牙回到债券市场时的需要将是明智的."(完)

--编译/审校 郑茵/张若琪/程琳/肖群英/徐文焰

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