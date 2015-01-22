西班牙电信同意出售O2给和黄 估值超过百亿英镑--消息

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透马德里1月22日 - 直接了解相关情况的消息人士周四表示，西班牙电信(Telefonica)(TEF.MC)同意把旗下英国部门O2出售给和记黄埔0013.HK，交易估值超过100亿英镑。
英国金融时报最先报导了这项协议。该交易预计在周五宣布。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。