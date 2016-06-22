西班牙NH Hotels驱逐由海航集团任命的董事 因存在利益冲突

路透马德里6月21日 - 西班牙NH Hotels (NHH.MC)的股东周二投票赞成驱逐由公司最大股东--海航集团(000616.SZ)任命的一位联合董事长和其他三名董事，原因是可能存在利益冲突。

在马德里举行的年度股东大会上，近60%的NH股东批准了驱逐海航集团任命的董事的动议，因为这家中国企业集团最近收购了一家对手酒店集团。

被驱逐的高管包括担任NH联合董事长的美国银行界人士Charles Mobus。

海航集团回应称，对被“驱逐”感到失望，尤其是考虑到其曾在2014年通过注资救助了NH的情况下。

“我们将继续充当积极股东的角色，我们希望新组建的董事会所采取的行动符合NH Hotel股东、员工和其他利益相关者的最大利益，”海航集团发布公告称。

海航集团持有NH 29.5%的股权。该公司近来收购了Radisson连锁酒店的所有者Carlston Hotels，收购金额未予披露。此次收购使海航拥有瑞典Rezidor Hotel Group (REZT.ST)的大部分所有权。

海航集团已经同意了一系列条件，以解决利益冲突问题，但还不能让股东满意。(完)