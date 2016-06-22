西班牙NH Hotels驱逐由海航集团任命的董事 因存在利益冲突

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透马德里6月21日 - 西班牙NH Hotels (NHH.MC)的股东周二投票赞成驱逐由公司最大股东--海航集团(000616.SZ)任命的一位联合董事长和其他三名董事，原因是可能存在利益冲突。
在马德里举行的年度股东大会上，近60%的NH股东批准了驱逐海航集团任命的董事的动议，因为这家中国企业集团最近收购了一家对手酒店集团。
被驱逐的高管包括担任NH联合董事长的美国银行界人士Charles Mobus。
海航集团回应称，对被“驱逐”感到失望，尤其是考虑到其曾在2014年通过注资救助了NH的情况下。
“我们将继续充当积极股东的角色，我们希望新组建的董事会所采取的行动符合NH Hotel股东、员工和其他利益相关者的最大利益，”海航集团发布公告称。
海航集团持有NH 29.5%的股权。该公司近来收购了Radisson连锁酒店的所有者Carlston Hotels，收购金额未予披露。此次收购使海航拥有瑞典Rezidor Hotel Group (REZT.ST)的大部分所有权。
海航集团已经同意了一系列条件，以解决利益冲突问题，但还不能让股东满意。(完)
(编译 汪红英；审校 李春喜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。