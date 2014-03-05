西班牙房市回暖 大额贷款组合获众多银行基金竞购--消息

路透法兰克福/马德里3月4日 - 知情人士表示，随着西班牙房地产市场回暖，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)和摩根大通(JP MorganChase)(JPM.N)等银行都在与国际基金合作竞购一笔价值数十亿欧元的西班牙房地产贷款组合。

该笔贷款组合价值逾40亿欧元(55亿美元)，由德国商业银行(CBKG.DE)提供，是标售的最大规模同类产品。在长达六年的西班牙房地产市场衰退中，遭受损失的银行都纷纷清理投资账目。

该贷款组合包括部分不良贷款和其他由办公楼及购物中心支持的正常贷款，而非投资者更常见的住宅相关债务。

两位知情人士称，美国私募股权公司Lone Star正和摩根大通一起竞购该笔贷款，而黑石集团(百仕通)则联手德银参与。另一消息人士表示，Apollo Global Managament(APO.N)已经与西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)一起提出了报价。

另有两位人士称，美国私募股权公司Cerberus也提出了报价。还有消息人士表示，Oaktree Capital Group也已参与竞购。尚不清楚这些投资者是否拥有合作银行。

德国商业银行、竞购银行和基金以及经手标售的Lazard均拒绝置评。消息人士称，在上周末截止前，超过10家机构提出了报价。下一轮竞价计划在4月进行。

熟悉该交易的知情人士此前称，该笔投资组合包括33亿欧元正常贷款，以及约10亿美元不良贷款。

房地产专家和其他熟悉该交易的人士表示，被称为“章鱼计划”的本次交易将为更多外资银行转卖西班牙房地产贷款铺平道路。2008年市场崩盘以来，众多银行都不得不背负上了沉重的贷款负担。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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