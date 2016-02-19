西班牙警方在工行马德里分行洗钱案调查中逮捕第六名员工

路透马德里/北京2月19日 - 一位知情人士周五称，西班牙警方已经在中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)马德里分行逮捕了第六位雇员。周三工行马德里分行已经有五名管理人员被拘留。

西班牙警方周三突袭工行在马德里的办公室，这是警方针对洗钱指控展开调查的一部分。

五位被拘留高管包括马德里分行的总经理。据一位司法界消息人士称，周五上午这五位高管将在马德里的一家法院做证词，他们面临洗钱、欺诈和税务犯罪的指控。

工行在北京的新闻发言人表示，其将密切关注事态发展。未能联系到该行马德里分行人员就相关事宜置评。(完)