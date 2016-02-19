西班牙警方在工行马德里分行洗钱案调查中逮捕第六名员工

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透马德里/北京2月19日 - 一位知情人士周五称，西班牙警方已经在中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)马德里分行逮捕了第六位雇员。周三工行马德里分行已经有五名管理人员被拘留。
西班牙警方周三突袭工行在马德里的办公室，这是警方针对洗钱指控展开调查的一部分。
五位被拘留高管包括马德里分行的总经理。据一位司法界消息人士称，周五上午这五位高管将在马德里的一家法院做证词，他们面临洗钱、欺诈和税务犯罪的指控。
工行在北京的新闻发言人表示，其将密切关注事态发展。未能联系到该行马德里分行人员就相关事宜置评。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)