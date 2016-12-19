独家：维旺迪等10家中美欧企业意欲竞购西班牙Imagina--消息

路透马德里12月16日 - 法国媒体大亨Vincent Bollore正在竞购西班牙最大的体育转播权公司Imagina，同时收购意大利电视公司Mediaset(MS.MI)部分股权也要面临挑战。

两位知情消息人士称，Bollore旗下的维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)以及一些中国和美国的投资者等10家企业参加竞购，维旺迪希望获得西班牙Imagina 30%或51%的股权。

竞购Imagina体现了传媒行业的大趋势：中国投资者追捧海外运动和娱乐资产，同时欧盟及美国传媒巨头也在寻求扩大内容方面的布局。

除了中国投资者一系列并购外，维旺迪本周买下意大利电视公司Mediaset的20%股权，福克斯(21世纪福斯)(FOXA.O)也与欧洲付费电视广播公司Sky(SKYB.L)达成收购协议。

Imagina拥有西班牙足球甲级联赛的全球转播权，同时也生产电影和电视剧。

“来自亚洲、欧洲和美国的竞购方在周一提交了各自不具有约束性的报价，”一名直接涉及该交易的消息人士称。

另一名消息人士称，约收到10份出价，来自维旺迪、阿里巴巴(BABA.N)旗下的阿里体育、中国的中信产业投资基金、中国大连万达集团、美国媒体公司Liberty Media (LMCA.O)和私募股权基金Advent等。

Imagina、维旺迪、万达、中信产业基金和Advent拒绝置评。Liberty未回应置评请求；阿里体育发言人则表示并未出价。(完)