西班牙加泰罗尼亚领导人宣布将举行独立公投

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透西班牙巴塞罗那9月27日（记者 Elena Gyldenkerne） - 西班牙加泰罗尼亚自治区主席马斯（Artur Mas）周六签署法令，将于11月9日举行独立公投；西班牙中央政府称这样的公投是不合法的。
加泰罗尼亚自治区位于西班牙东北部，在西班牙总体经济中占比约五分之一，拥有自己的语言和文化，长期以来一直在争取独立。调查显示大多数加泰罗尼亚人希望举行独立公投。
马斯在位于巴塞罗那的加泰罗尼亚政府办公室郑重签署该法令，身边围着支持寻求独立的盟友们。
“加泰罗尼亚希望发声，希望声音被听到，希望公投。现在恰逢其时，我们拥有这样做的法律框架。”马斯在签字仪式后立即发表加泰罗尼亚语、西班牙语和英语讲话。
西班牙政府曾誓言阻止公投。西班牙副首相德桑塔玛利亚（Soraya Saenz de Santamaria）周五表示，内阁将于周一会面，敲定反对公投的上诉。
上诉随后将被提交给议会法院，这将推迟公投直到对其合法性做出最终裁决，裁决可能耗时数年。
西班牙中央政府称，加泰罗尼亚独立公投将违反1978年的宪法。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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