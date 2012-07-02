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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 2日 星期一 10:38 BJT

西班牙4-0横扫意大利 欧洲杯再折桂

西班牙周日在欧洲杯决赛中4-0横扫意大利，成为第一支蝉联欧洲杯冠军的球队。席尔瓦、阿尔巴、托雷斯和马塔分别建功，西班牙轻松击败意大利，後者在最後三十分钟内因球员受伤而换人名额已满，只能以10人苦苦支撑。西班牙连续夺得2008年欧洲杯、2010年世界杯和2012年欧洲杯三项大赛冠军。路透

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