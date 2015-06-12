西班牙公主克里斯蒂娜深陷腐败丑闻 公爵夫人头衔遭撤销

(本文由路透中文网编译提供)

路透马德里6月12日 - 西班牙王室称，国王费利佩六世已撤销了姐姐克里斯蒂娜的公爵夫人头衔。克里斯蒂娜面临税务欺诈指控，即将受审。

47岁的费利佩一年前在其父胡安·卡洛斯一世退位后加冕，他此举是为了重振丑闻缠身的西班牙王室形象。

克里斯蒂娜预计最早于今年受审，她将是首位面临控诉的西班牙王室成员。西班牙的腐败调查已曝光了西班牙社会的高层腐败，损害了西班牙民众对国家机构的信任。

1997年，克里斯蒂娜与前奥运手球运动员伊纳基·乌丹加林（Inaki Urdangarin）完婚时，胡安·卡洛斯一世授予她帕尔马公爵夫人的头衔。在有关部门对乌丹加林负责的“诺斯基金会”（Noos Foundation）进行长期调查后，他遭到欺诈和侵占公款的指控。

去年底，在该调查后，克里斯蒂娜夫妇和其他15人被命令出庭受审。审理日尚未确定，但案件预期将在今年下半年进行审理。（完）