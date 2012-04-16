西班牙或5月干预地方财政 以减轻债务担忧

* 西班牙公债收益率升至五个月高位

* 地方可能在5月前面临中央政府干预财政

* 西班牙可能被迫请求援助--策略师

* 教育成本料将削减

路透马德里4月16日电---如果西班牙无法达到严格减赤目标以减轻外界对该国债务的担忧,中央政府最快下个月可能会干涉地方财政,以换取金融协助.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)周一升破6%关卡,为12月初以来首见.西班牙已承认该国可能会发生2009年来第二次衰退.

保守派政府表示,其正致力於大幅削减预算.但金融市场的担忧升高,担心经济衰退将使西班牙不可能达成赤字目标,西班牙因而将必须像希腊、爱尔兰及葡萄牙一样寻求某种国际协助.

这17个自治地区的财政占到公共支出的一半左右.预期年底前这些地方财政赤字会降到占GDP的1.5%,此前为2.9%.

一消息人士表示:"我对不得不进行干预并不感到意外,因(这些地区)并缺乏进入资本市场管道.我们必需要将预算目标纳入一起.'干预'这个词听起来有些沉重,不过他们将会心甘情愿地接受帮助,因他们将无法从市场上融资."

根据1970年代制定的宪法,这些地区在其各自的预算上拥有很大权力,不过在历经长达十年的全国范围房地产荣景後,他们在遏制支出上的无能已吓退国际投资者.

消息人士称,这些地方必需在5月前两周就提出约150亿欧元的撙节计画,政府几乎在同时就会对不符合要求的计划采取措施.

主要地方的头头脑脑将在周三同中央政府会面,就如何要要缩减70亿欧元医保支出和节省30亿欧元的教育经费召开确认会议.

预期这些将有可能进一步导致民众的抗议,虽然3月29日的大罢工并没有得到广泛支持.

一些地区已有好几个月无力向公共服务承包商支付费用.西班牙中央政府已向这些地区拨付贷款,以帮助他们偿还这些债务,但前提条件是这些地区要遵守其赤字目标.

尽管融资成本上升,但该消息人士排除了该国需要国际援助的任何可能性.

"市场走势并不是由该国的真实情况所驱动的.银行业和财政部的流动性问题均已得到解决,"这位消息人士谈到.

**第一季GDP料萎缩**

西班牙公债收益率窜涨,令市场担忧该国借贷成本可能很快就会达到难以负荷的水准,除非欧洲央行(ECB)重启政府公债购买计划.近几个月该计划有助於压制公债收益率在低位.

"我们回到了全面危机的状态,"Rabobank的利率策略师Lyn Graham-Taylor称,"西班牙变得越来越有可能会寻求某种形式的援助.假设没有(欧洲央行的)干预,西班牙公债收益率的涨势将难以抑制,收益率仅将持续增长."

今年第一季国内生产总值(GDP)的官方数据直到4月30日才会公布.然而,西班牙经济部长Luis de Guindos称,第一季GDP的降幅可能接近於去年10-12月当季水准,後者为环比萎缩0.3%.(完)

--编译 戴素萍/孙茉莉/兰秀娟;审校 张明钧

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