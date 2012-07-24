西班牙经济萎缩程度加深 全面纾困疑虑升温

* 西班牙经济部长否认该国将寻求全面纾困

* 西班牙债券收益率进一步升进危险区域

* 西班牙央行称第二季经济萎缩0.4%

* 该央行副总裁称需采取更多减支和改革举措

路透马德里7月23日电---西班牙央行周一称,该国第二季经济衰退程度加深,与此同时,地方融资危机掀起市场忧虑,将西班牙向着全面求援又推进一步.

西班牙央行在月报中公布,该国第二季经济萎缩0.4%,第一季为萎缩0.3%.

经济部长德金多斯排除了该国在1,000亿欧元银行业援助计划之外,请求全面救助的可能性,但其公债收益率仍深陷危险区域.

德金多斯对议员表示,上周推出650亿欧元节支计划之後,西班牙已别无他法来缓解紧张局面.与之相反,西班牙央行副行长Fernando Restoy指出,需要实施更多节支措施.

"(目前的市场紧张情绪)反映出西班牙乃至欧元区的问题,"Fernando Restoy在马德里的一次会议後表示.

"我们仍需进一步沿着相同的路线前行.我们需要进行更多减支和改革,这将重塑市场信心和强化货币联盟的机制."

稍早媒体报导表示,西班牙十多个地方政府有半数准备追随瓦伦西亚脚步,向马德里寻求财政支持.

过高的融资成本实际上已使17个地方政府被国际债市拒之门外,迫使情况最严重的地区向中央政府寻求贷款,以满足债券赎回的资金需求.

西班牙10年期公债收益率周一升穿7.5%,远高於7%,後者是触发借贷成本螺旋上升从而导致其他欧元区国家求援的水准.

**西班牙与德国财长将会晤**

有迹象显示,欧元区的重要成员国越来越意识到,需要保护西班牙.德金多斯周二将赴柏林与德国财政部长朔伊布勒会晤.

朔伊布勒的发言人Marianne Kothe在柏林表示,"我们相信,西班牙已经开启的改革举措将有助於安抚市场."她补充到,西班牙地方融资问题与欧洲对该国银行业的援救计划"毫无干系".

她说,德国尚不了解西班牙要求全面援助的计划.

当在关於银行业援助的议会听证会间隙被问及这一选项时,德金多斯称,"绝对不会."

不安情绪升温在金融市场上得到了反映.

西班牙两年期公债收益率上涨近90个基点,报6.64%,信用违约互换(CDS)升至纪录高位.

西班牙绩优股指数.IBEX触及2003年以来最低水准.该国周一发布临时卖空禁令,以打击投机活动.

但该举措引发市场担忧,西班牙主权债务和银行业危机波及范围可能比原先预期更广,打击欧洲股市跌至盘中低点.西班牙股市随後缩小跌幅,终场收低1.1%.意大利周一也宣布了类似禁令.

西班牙在今年第一季自2009年以来第二次滑入衰退.银行业面对地产泡沫破灭导致的大量不良资产苦苦挣扎,失业率也逼近25%的高位,拖累整体经济.

该国政府周五表示,预计经济将继续收缩直至明年.

**欧洲央行该出手了吗?**

德金多斯在议会所言暗示,欧洲央行现在应该介入了.迄今为止,欧洲央行不愿重新启动或能纾解西班牙和其他处在欧债危机核心国家压力的刺激计划.

被问及是否需欧洲央行干预时,德金多斯表示,"我重申,在这种不确定和过度波动的形势下...唯一起作用的方式是远超过政府能力范围的."

然而少有迹象显示欧洲央行短期内会出手,爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)警告称,西班牙的形势变得极为严峻.

"实际上他们等於被拒于长期市场门外."肯尼告诉国家广播公司RTE.

在此同时,西班牙央行表示加速实施结构性改革可抵减财政节支带来的冲击.

其呼吁加大行业自由化以增进竞争力,减少行政繁文缛节,并改善市场透明度.

"这应能抵减财政约束升高所带来的短期负面效应,最重要的是,将确定经济的中长期增长潜力和生产力."西班牙央行在月度公报称.(完)

--编译/审校 程琳/王翔琼/兰秀娟/徐文焰/张荻/张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。