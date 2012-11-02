特写：西班牙经济衰退迫使公民大举移居拉美

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透墨西哥城/马德里10月31日电(记者 Gabriel Stargardter/Paul Day)---在1999年加入欧元区後，西班牙经济生机勃勃令其成为数百万拉美移民寻找机会的乐土。
但当西班牙持续十年的繁荣景象在约四年前逐步衰败之後，很多拉美移民回到故乡，一起返回拉美的，还有越来越多幻想破灭的西班牙人。他们希望发展迅速且生活成本较低的拉美国家能赋予他们更多。
西班牙人传统上不愿移民，他们是欧洲国家中最不可能到海外寻找工作机会的群体。但由於本国失业率高达25%，越来越多的西班牙人准备将故土的安逸抛在脑後。
45岁的Xavi Berdala说：“欧洲已然在走下坡路，人们现在对拉美抱有更多尊重，觉得那里有更多可能性。”
Xavi Berdala之前是巴塞罗那的一名摄影师，今年7月移民墨西哥，开了一家比萨店。
2011年，大约有37万人从西班牙移民，是2008年经济危机前的十倍。
尽管其中有大约86%的人是出生在海外的归化移民，但也有越来越多土生土长的西班牙人移民至拉美。去年有超过5万人离开西班牙，比危机发生之前高出80%。
西班牙智库Fedea的Jesus Fernandez Huertas引述统计局的数据称：超过9,000人前往拉美，高於2006年的3,600人。
离开的原因很明显。自2009年以来，西班牙经济已第二次陷入衰退，年龄在25岁以下的求职公民有半数找不到工作。
有超过五分之一的人生活在贫困线以下，且政府的失业救济也在失业30个月後停止发放。
本月刚刚移民乌拉圭的摄影师Olmo del Paso表示：“西班牙的形势至少再过五年也不会变得更好。”他已经失业两年多，期间被迫搬回了他母亲在西班牙北部小镇Palencia的房子里。
当乌拉圭蒙得维的亚一家酒店给他提供了一份夏日看守的工作时，这位34岁的摄影师便买了张单程机票，开始打包行李。
“背井离乡让我感到紧张，但我不能继续这样活了。我至少要试试。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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