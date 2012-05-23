西班牙计划合并更多受困银行

2012年4月27日拍摄于马德里的西班牙国旗。西班牙合并更多受困银行的努力备受关注，此前通过强行合并七家银行而形成的Bankia失败後，外界关注西班牙政府是否会采取不同的方式。 REUTERS/Andrea Comas

* 西班牙储蓄银行料从约40家缩减至六家

* 关注四家中等规模银行的合并

* 大型国内银行是受青睐的买家

记者 Jesus Aguado/Sonya Dowsett; 编译 石冠兰/艾茂林/杜明霞

路透马德里5月22日电---西班牙合并更多受困银行的努力备受关注,此前通过强行合并七家银行而形成的Bankia失败後,外界关注西班牙政府是否会采取不同的方式.

成立两年的Bankia (BKIA.MC)本月初接受政府救援,因其无法应对共计318亿欧元(406亿美元)有毒房地产资产曝险.

三位金融消息人士告诉路透,可能推动中型银行Banco Mare Nostrum (BMN)、Unicaja、Ibercaja和Liberbank进行四方合并,来满足坏账拨备要求.这四家银行合并而成的机构,将持有约270亿欧元的不良房地产资产,与Bankia相近.

由於西班牙政府迫使银行合并和确认房市崩盘带来的巨额亏损,分析师认为西班牙今年底将只剩下六家储蓄银行,而几年前为40家.

国际投资者担心,在衰退环境下,西班牙银行业无法承受不断攀升的坏账.他们担心这个欧元区第四大国家将被迫寻求代价高昂的爱尔兰式救援.

一位政府消息人士承认,最近银行业改革的目标之一是"显然是加强整合".

另一位接近上述四家储蓄银行之一的银行消息人士表示,看来由其中一家银行合并其它三家的情况已经排除,相互结盟的可能性更大.

四家储蓄银行均不愿置评.这四家银行加在一起资产近2,700亿欧元,合并後将成为西班牙第五大银行.

一位银行分析师警告称,不要迫使正在努力完成复杂的多方合并的银行进一步整合.

"必须要非常小心,这麽做的要求很高.这四家银行已经在消化之前并购交易的影响,"惠誉评级的高级主管Carmen Munoz说.

不过,两位资深银行人士表示,这些储蓄银行状况稳定,他们的问题无法与Bankia相提并论.Bankia合并了西班牙两家最大的区域性银行,对房地产持有庞大风险敞口,政治干预程度也很高.

**缺口有多大**

应年内两次银行改革要求,西班牙银行业者已经为房地产投资组合留出840亿欧元拨备,分析师预计这一数字会增加.

据最近一次改革的估算,国家将为银行业提供150亿欧元贷款,其中近半数可能用於Bankia.大家认为这个规模不够.

"最新数字是450亿欧元(其中国家贷款150亿欧元,还有针对良性房地产资产的300亿欧元拨备),作为对房地产投资组合的担保,这个数字够了.但眼下迫切的问题在於,还有向个人以及中小型企业发放的抵押贷款,"Independent Analistas Financieros(AFI)首席执行官Angel Berges说.

法国兴业银行称,西班牙需额外拿出880亿欧元拨备,以覆盖60%的房地产投资敞口,这个比例与爱尔兰相同.

西班牙储蓄银行已经历经一波并购潮,数目降至不到10家.Catalonian储蓄银行被BBVA(BBVA.MC)买下,Caixabank(CABK.MC)合并掉Banco Civica.目前Ibercaja和Caja 3正就并购进行洽谈.

银行业者要在6月11日之前说明如何满足新的资本要求,在6月30日之前提出并购计划.

政府周一指定Oliver Wyman和Roland Berger两家咨询机构负责审计银行业者的资产负债表,此举可望推动业界进一步整合.

鼓励并购的主要诱因之一,就是银行可以有两年时间来达成资本要求,而非一年.

**大银行料将出手收购**

作为整固行动的另一个举措,西班牙政府还在推进出售三家由国家介入的银行(Banco de Valencia、Catalunya Caixa和NovaCaixaGalicia),并希望在6月底前完成出售其中两家.

西班牙央行料将通过存款担保基金(DGF),为购买Banco de Valencia和Catalunya Caixa约60亿欧元房地产资产的潜在买家提供担保.

一旦Catalunya Caixa的房地产资产拨备(12月底时为约23亿欧元)耗尽,DGF将承担损失.Banco de Valencia房地产资产拨备约为10亿欧元.DGF资金是由各银行提供的.

DGF将承担80%的损失,其余20%由买家承担.在向其他两家受助银行--CAM和Unnim的损失提供担保後,DGF的资金已经接近用尽.

根据熟悉出售情况的人士,西班牙国际银行(SAN.MC)、BBVA(BBVA.MC)以及体质健康的巴克斯储蓄银行Kutxabank在收购Catalunya Caixa的活动中居前,Popular(POP.MC)和BMN则在收购Banco de Valencia的活动中领先.

西班牙至少需要200亿欧元资金,通过向潜在买家提供对於未来损失的担保,以让这三家银行的出售顺利进行.西班牙政府仍在与银行就提供现金问题进行商讨,以避免将更多纳税人资金注入银行业.

"对我来说很清楚的是,西班牙银行业者,至少是那些更加强健且偿付能力更好的大型银行业者,不愿注入更多资金."一名不愿署名的银行家说.(完)

--译文审校 张涛/张荻/隋芬

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