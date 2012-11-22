西班牙可能无法达成今明两年减赤目标--央行总裁

* 西班牙央行总裁林德称2012年赤字目标面临风险

* 财政收入目标的制定应力求谨慎

* 长期经济疲弱可能令2013年赤字目标面临风险

* 财政部长称中央政府今年可以达成赤字目标

* 地方政府必须在12月3日之前上报融资需求细节

路透马德里11月21日电---欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)周三表示,西班牙经济没有显示复苏迹象,由於经济严重衰退的拖累,该国今明两年的预算赤字目标可能难以达成.

长期经济低迷和创纪录的高失业率令人更加怀疑,西班牙政府能否让赤字符合欧盟的目标,许多人预期该国将需要欧元区其他成员国的救助.此前西班牙的银行业已经获得援助.

林德对议员表示,经济仍未出现增强迹象,尽管他後来面对记者时观点要比这乐观一些.

"西班牙经济的调整过程处在一个微妙阶段,尚未看到经济活动和就业增长的改善,"林德在议会称.

"根据目前获得的信息,还不能排除偏离(减赤目标)的可能性,"他在随後的讲话中补充道.

西班牙计划将今明两年预算赤字规模相当於GDP的比例从去年的逾9%先後降至6.3%和4.5%.

林德表示,目标的实现将取决於上个季度税改措施起效,抵消债务融资成本、失业补助以及养老金偿付上升的影响.西班牙经济在2011年底陷入衰退,全国四分之一的人失业.

林德还对议会表示,未来几个季度的增长前景不乐观.

不过,他在讲话後对记者表示,今年并不是没有实现减赤目标的可能,近期公布的经济数据在朝好的方向发展.

林德这番话与近期西班牙政府的言论更为呼应,政府坚称有望实现减赤目标.

西班牙预算部长蒙特罗周三表示,中央政府今年应该能实现自己的减赤目标,目标不包括社保或养老金系统.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)上周表示,西班牙已经采取有效措施改善2012和2013年的赤字,即便今年达不到名义赤字目标,也能实现结构性赤字目标.

结构性赤字不包含一次性收入和费用,比如向西班牙受困银行注资的成本,以及商业周期对国家收入和支出的影响.西班牙设定2012年的结构性赤字目标为相当於GDP的7.3%.

林德表示,西班牙的融资状况仍然偏紧,限制了经济成长所需的家庭和企业支出,尽管该国借贷成本下降.此前欧洲央行承诺若欧元区受困国家请求帮助,央行将购买这些国家的债券,令西班牙融资成本降低.

欧洲央行的这项计划旨在保障成员国能够继续以合理成本从资本市场融资,但只有受困国家提出援助请求後才能启动.西班牙首相拉霍伊迄今为止一直不愿求援.

林德在周三还警告称,欧洲央行的货币政策,无论是利率政策还是流动性举措,要想取得成效,都必须和解决欧元区根本问题的政策配套使用.

"目前欧元区危机的根源并不属於货币范畴,因此仅凭货币政策并不能解决这些问题,"他说.

西班牙的举债成本仍处在较高水平,不过该国已完成了今年的全部融资计划,本周四将启动2013年融资计划,进行三笔债券标售.

根据国会正在讨论的预算草案,财政部2013年的融资需求为2,070亿欧元,今年为1,860亿欧元.

但是,市场放贷意愿较低,意味着西班牙的17个自治区可能一直到明年都要依赖中央政府提供资金,一些预估认为这可能额外增加逾400亿欧元的资金需求.政府周三表示,各地方政府必须在12月3日之前告知其2013年的融资需求.

10年期西班牙公债与可比德债的利差周三约报430基点,7月时曾触及650基点上方的纪录高位.

**艰难的任务**

林德还敦促政府预估明年财政收入时谨慎行事.

西班牙政府仍认为,该国经济明年将萎缩0.5%,不过民间分析师大多预期经济产出下降幅度将为1.5%,是政府预估的三倍.

"如果经济活动慢于预期影响到政府税收,那麽达成2013年的赤字目标可能就危险了."林德指出.

有记者问到,明年为因应通胀而调高退休金发放金额,是否会给实现赤字目标带来风险.林德答道:"如果某些举措会导致支出增加,就必须有别的措施减少其他方面的支出."

西班牙政府尚未决定今年是否要比照往年提高养老金,但财政部长Marta Fernandez Curras周三稍早曾表示,预算中还有提高养老金以应对通胀的空间.

林德表示,政府已经在推行的改革将扶助经济,包括修改劳动法,在招聘和解雇员工方面给予企业更大的灵活度.

他补充道,到2014年,西班牙将恢复1998-2008年期间失去的竞争力.(完)

--编译 郑茵/白云/徐文焰/戴素萍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。